Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|بلجيكا

تحاكي حربا نووية.. الناتو يبدأ مناورات ضخمة جنوبي أوروبا بمشاركة 14 دولة

Exercise Steadfast Defender 2021 in Romania
مروحيات عسكرية تشارك في مناورات الناتو "المدافع الثابت" التي أجريت برومانيا منتصف العام الجاري (الأناضول-أرشيف)
18/10/2021

أطلق حلف شمال الأطلسي (ناتو) مناورات عسكرية في جنوب أوروبا تتضمن سيناريو بداية حرب نووية.

وحسب البيان الصادر عن حلف شمال الأطلسي اليوم الاثنين، فإن المناورات تتم بمشاركة 14 دولة، من دون أن يورد أسماءها.

وأشار إلى أن المناورات انطلقت اليوم تحت مسمى "ستيدفاست نون"(Steadfast Noon)، وستشارك فيها طائرات حربية تقليدية وطائرات تعمل بالطاقة النووية، وأوضح أن المناورات المذكورة تعد أحد الأنشطة الدفاعية المعتادة سنويا لدول الحلف.

وأكد البيان أن هذا المناورات تساعد على ضمان بقاء "الردع النووي" لحلف الناتو آمنًا وفعالا.

وأضاف أن المناورات التي انطلقت اليوم هي نشاط تدريبي روتيني ومتكرر، ولا يرتبط بأي أحداث تقع في العالم، ومن المقرر أن تستمر 7 أيام.

وتأتي مناورات هذا العام بالتزامن مع إعلان روسيا، اليوم الاثنين، إنهاء عمل بعثتها لدى حلف شمال الأطلسي في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وإنهاء عمل بعثة الحلف العسكرية لديها قريبا، وذلك على خلفية سحب الناتو اعتماد دبلوماسيين روس لديه.

كما تجري بالتزامن مع انطلاق تدريبات عسكرية كبرى تقودها روسيا بالقرب من الحدود الطاجيكية الأفغانية، بمشاركة 5 آلاف جندي.

وكان قادة دول حلف شمال الأطلسي اتفقوا -في قمة جمعتهم في يونيو/حزيران الماضي- على مشروع دفاعي جديد، وعلى أجندة للحلف بحلول 2030، وركز خطاب الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ على ضرورة مواجهة التحديات التي تفرضها الصين وروسيا.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

Russia Holds 75th Anniversary Victory Parade Over The Nazis In WWII

اتهمت الناتو بتدمير الأمن العالمي.. موسكو تكشف عن إنشاء 20 تشكيلا عسكريا جديدا

كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن خطة لبلاده لإنشاء نحو 20 تشكيلا ووحدة عسكرية جديدة للجيش الروسي بنهاية هذا العام في المنطقة العسكرية الغربية، ردا على تحركات دول حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

Published On 31/5/2021
المزيد من سياسة

معتمدا على مبدأ "الامتياز الرئاسي".. ترامب يقاضي لجنة نيابية تحقّق في اقتحام أنصاره للكونغرس

حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن السعودية

دعوات أممية للوفاء بالالتزامات الإنسانية.. مبعوث واشنطن لأفغانستان يستقيل وأميركا لن تشارك في مفاوضات موسكو

U.S. envoy for peace in Afghanistan Zalmay Khalilzad, speaks during a debate at Tolo TV channel in Kabul, Afghanistan April 28, 2019. REUTERS/Omar Sobhani

السودان.. تشكيل لجنة سباعية لمعالجة الأوضاع ومبعوث أميركي قد يزور الخرطوم هذا الأسبوع

أكثر من 40 قتيلا في هجوم شنته عصابات على سوق بنيجيريا

Arrival of the rescued JSS Jangebe schoolgirls in Jangebe
الأكثر قراءة

نصر الله يهاجم حزب جعجع ويعلن: لدينا 100 ألف مقاتل مدربون ومسلحون في لبنان

حسن نصر الله
logo

سياسة تفجير الألغام.. هل تفقد فرنسا نفوذها في المغرب العربي إلى الأبد؟

French President Emmanuel Macron speaks during the closing ceremony of the 127th National Congress of the French Fire Brigade in Marseille, France, October 16, 2021. Pascal Pochard-Casabianca/Pool via REUTERS

الصحابة يشيعون جنازة امرأة مسيحية وشعائر استسقاء مشتركة واحتجاجات ترفع القرآن والإنجيل والتوراة.. التعايش الديني إسلاميا

Jerusalem Dome of the rock

"إسرائيل ليست عدوا".. جدل تونسي جديد في عهد قيس سعيد