تحاكي حربا نووية.. الناتو يبدأ مناورات ضخمة جنوبي أوروبا بمشاركة 14 دولة

أطلق حلف شمال الأطلسي (ناتو) مناورات عسكرية في جنوب أوروبا تتضمن سيناريو بداية حرب نووية.

وحسب البيان الصادر عن حلف شمال الأطلسي اليوم الاثنين، فإن المناورات تتم بمشاركة 14 دولة، من دون أن يورد أسماءها.

وأشار إلى أن المناورات انطلقت اليوم تحت مسمى "ستيدفاست نون"(Steadfast Noon)، وستشارك فيها طائرات حربية تقليدية وطائرات تعمل بالطاقة النووية، وأوضح أن المناورات المذكورة تعد أحد الأنشطة الدفاعية المعتادة سنويا لدول الحلف.

وأكد البيان أن هذا المناورات تساعد على ضمان بقاء "الردع النووي" لحلف الناتو آمنًا وفعالا.

وأضاف أن المناورات التي انطلقت اليوم هي نشاط تدريبي روتيني ومتكرر، ولا يرتبط بأي أحداث تقع في العالم، ومن المقرر أن تستمر 7 أيام.

وتأتي مناورات هذا العام بالتزامن مع إعلان روسيا، اليوم الاثنين، إنهاء عمل بعثتها لدى حلف شمال الأطلسي في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وإنهاء عمل بعثة الحلف العسكرية لديها قريبا، وذلك على خلفية سحب الناتو اعتماد دبلوماسيين روس لديه.

كما تجري بالتزامن مع انطلاق تدريبات عسكرية كبرى تقودها روسيا بالقرب من الحدود الطاجيكية الأفغانية، بمشاركة 5 آلاف جندي.

وكان قادة دول حلف شمال الأطلسي اتفقوا -في قمة جمعتهم في يونيو/حزيران الماضي- على مشروع دفاعي جديد، وعلى أجندة للحلف بحلول 2030، وركز خطاب الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ على ضرورة مواجهة التحديات التي تفرضها الصين وروسيا.