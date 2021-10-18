بحثا سبل دعم العلاقات.. الشيخ تميم يستقبل رئيس إقليم كردستان العراق بالدوحة

التقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الأحد، رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني الذي يزور الدوحة.

وبحث اللقاء علاقات التعاون وسبل دعمها، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اجتمع مع البارزاني.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية أنه جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين قطر والعراق وسبل تطويرها، إلى جانب مناقشة آخر المستجدات في إقليم كردستان العراق.

وعام 2018، زار الوزير القطري العراق -على رأس وفد رفيع المستوى- وأجرى مباحثات مع مسؤولين عراقيين، وأكد حينها رغبة قطر في تفعيل مذكرة التفاهم بين البلدين، وتطوير مجالات العمل الاقتصادي والاستثماري.