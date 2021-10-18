أجرى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مباحثات مع المسؤولين العراقيين الأربعاء، وذلك خلال زيارته إلى بغداد على رأس وفد رفيع المستوى.
بحثا سبل دعم العلاقات.. الشيخ تميم يستقبل رئيس إقليم كردستان العراق بالدوحة
18/10/2021
التقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الأحد، رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني الذي يزور الدوحة.
وبحث اللقاء علاقات التعاون وسبل دعمها، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اجتمع مع البارزاني.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية أنه جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين قطر والعراق وسبل تطويرها، إلى جانب مناقشة آخر المستجدات في إقليم كردستان العراق.
وعام 2018، زار الوزير القطري العراق -على رأس وفد رفيع المستوى- وأجرى مباحثات مع مسؤولين عراقيين، وأكد حينها رغبة قطر في تفعيل مذكرة التفاهم بين البلدين، وتطوير مجالات العمل الاقتصادي والاستثماري.
المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا)