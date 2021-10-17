رئيس الوزراء الفرنسي: عازمون على التصدي للإرهاب "الإسلاموي"

قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس إن حكومته مصممة على التصدي لما وصفه بالإرهاب الإسلاموي، وجميع أشكال الإرهاب.

وأضاف كاستيكس -في خطاب له في ذكرى مرور عام على مقتل معلّم فرنسي شمالي باريس على يد طالب شيشاني- أن على الأمة الفرنسية أن تكافح الإرهاب في الداخل والخارج.

وقال المسؤول الفرنسي إن حكومته طوّرت أجهزتها الاستخباراتية وعززت قوانين مكافحة الإرهاب، وكثّفت وسائلها لمحاربة الكراهية في منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف أنه لا يجب أن يشكك أحد في عزم الأمة وممثليها على عدم ترك أي مساحة لمن وصفهم بأعداء الجمهورية.

ماكرون تبنى الدفاع عن الرسوم المسيئة (الأوروبية)

موقف ومقاطعة

والضحية هو أستاذ تاريخ عرض رسوما كاريكاتيرية للنبي الكريم محمد -عليه الصلاة والسلام- خلال حصة دراسية في سياق نقاش حول حرية التعبير، وأعقب ذلك شكاوى من بعض الأهالي.

وتبنى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدفاع عن الرسوم المسيئة، وعدّها حرية تعبير تستوجب الدفاع عنها، كما وصف مقتل أستاذ التاريخ بأنه ضحية لـ"الإرهاب الإسلامي"، على حد تعبيره.

ورفضت دول عربية عدة تصريحات ماكرون، ودشّنت شعوب إسلامية في أرجاء العالم حملة مقاطعة للمنتجات الفرنسية، نُصرة لنبي الإسلام عليه الصلاة والسلام.