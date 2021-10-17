التحالف يعلن اعتراض وتدمير مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه جنوب السعودية

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن في وقت متأخر من مساء السبت اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما جماعة الحوثي باتجاه السعودية.

وفي بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، قال التحالف إن الدفعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة، دون تحديد مكان.

وأضاف البيان أن التحالف يتخذ "كافة الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".

واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بإحباط هذه الهجمات التي خلف بعضها ضحايا مدنيين وأضرارا.