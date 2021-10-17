أفاد التلفزيون الرسمي السعودي، نقلا عن التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن، أن التحالف اعترض ودمر طائرة مسيرة ملغومة استهدفت مطار أبها الدولي أمس الأربعاء.
التحالف يعلن اعتراض وتدمير مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه جنوب السعودية
16/10/2021
أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن في وقت متأخر من مساء السبت اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما جماعة الحوثي باتجاه السعودية.
وفي بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، قال التحالف إن الدفعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة، دون تحديد مكان.
وأضاف البيان أن التحالف يتخذ "كافة الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".
واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بإحباط هذه الهجمات التي خلف بعضها ضحايا مدنيين وأضرارا.
المصدر : الجزيرة + الأناضول