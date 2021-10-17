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سياسة|يمن

التحالف يعلن اعتراض وتدمير مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه جنوب السعودية

بقايا طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون على مطار جازان جنوبي السعودية في وقت سابق هذا الشهر (الصحافة السعودية)
16/10/2021

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن في وقت متأخر من مساء السبت اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما جماعة الحوثي باتجاه السعودية.

وفي بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، قال التحالف إن الدفعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة، دون تحديد مكان.

وأضاف البيان أن التحالف يتخذ "كافة الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".

واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بإحباط هذه الهجمات التي خلف بعضها ضحايا مدنيين وأضرارا.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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