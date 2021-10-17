Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسي|سياسة|أفغانستان

استبعدت تأثرها بتجميد الأموال.. الحكومة الأفغانية تهوّن من خطر تنظيم الدولة وتتعهد بحماية مساجد الشيعة

قوات طالبان تنتشر في مختلف أرجاء أفغانستان وتؤكد قدرتها على فرض الاستقرار (الأوروبية)
17/10/2021

استبعدت حكومة طالبان اليوم الأحد تأثر أعمالها جراء تجميد الأموال الأفغانية، وفي حين هوّنت من خطر تنظيم الدولة على استقرار البلاد، أرسلت تعزيزات أمنية لحماية مساجد الشيعة في ولاية قندهار.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغاني سعيد خوستي إن تنظيم الدولة ليس تهديدًا حقيقيًّا في أفغانستان.

وشدد خوستي في تصريحات للجزيرة على قدرة الحكومة الأفغانية على الوقوف في وجه التنظيم، على حد تعبيره.

وقال إن "بعض الجهات الخارجية ومنها الإعلامية روّجت بشكل كبير لوجود داعش في أفغانستان، والحقيقة أن تنظيم داعش ليس خطرا أكبر في البلاد، وسنتمكن قريبا بإذن الله من القضاء على داعش كما تمكنا ونجحنا في مواجهة تحديات أخرى أخطر من ذلك بفضل الله ثم وقوف الشعب معنا".

قوات إضافية

في سياق متصل، تعهدت حكومة طالبان بحماية مساجد الشيعة وتوفير الأمن لها، وذلك عقب هجوم دام استهدف مسجدا لهم في ولاية قندهار.

وقال قائد الشرطة في ولاية قندهار عبد الغفار محمدي إنه سيتم إرسال قوات إضافية لحماية مساجد الشيعة في الولاية.

وأضاف محمدي أن قوات الشرطة ستعمل بجانب متطوعين محليين لضمان أمن المساجد.

وكان تنظيم الدولة تبنّى مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف مسجد فاطمية، أثناء صلاة الجمعة، وأوقع 62 قتيلا.

وجاء هجوم الجمعة بعد أسبوع من تفجير تبنّاه تنظيم الدولة استهدف مسجدا شيعيا في مدينة خان آباد بولاية قندوز (شمالي البلاد) وأودى بحياة نحو 120 شخصا، حسب بعض التقارير.

مصادر أخرى

في شأن آخر، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغاني سعيد خوستي إن تجميد الأصول الأفغانية لن يؤثر على تسيير الأمور الحكومية إلا أنه سيضرّ بالشعب الأفغاني.

ودعا خوستي إلى الإفراج عن هذه الأموال لأنها "حق الشعب الأفغاني".

وأقرّ بأن تجميد الأصول الأفغانية يمكن من شأنه أن يؤثر على حياة الشعب الأفغاني، لأن الشعب بحاجة "إلى الاستفادة من هذه الأموال في مجال التجارة والاقتصاد".

وفي الوقت ذاته استبعد تأثر الحكومة بشكل كبير جراء تجميد هذه الأموال "لأننا لا نعتمد على المساعدات الدولية بنحو كبير، فلدينا مصادر أخرى نستفيد منها لتوفير الميزانية، ودفع رواتب الموظفين".

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

تفجير قندهار.. ارتفاع عدد الضحايا وسط إدانات دولية وطالبان توجّه رسالة للمجتمع الدولي

أكد مراسل الجزيرة ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على مسجد شيعي وسط قندهار، وفيما تبنى تنظيم الدولة العملية، توالت الإدانات، وسط دعوات حركة طالبان للمجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته تجاه أفغانستان.

16/10/2021
رابط خارجي

المتحدث باسم طالبان: الاعتراف بالحكومة الجديدة يسهم في الاستقرار الأمني

استضافت قناة “الجزيرة مباشر” المتحدث باسم حركة طالبان محمد نعيم الذي قال إن الاعتراف بالحكومة الأفغانية يساهم في الاستقرار الأمني الداخلي. وأكد أن استهداف الطائفة الشيعية لن يزرع التفرقة بين الشعب.

16/10/2021
المزيد من سياسي

مناورات عسكرية بقيادة روسيا قرب الحدود.. حكومة طالبان تُصدر الجوازات وتبحث التصدير للصين وتترقب وصول مساعدات

Russia, Tajikistan Conduct Joint Exercise near Tajik-Afghan border

الحي الشعبي والمناصب والحرب والكذب.. وفاة وزير الخارجية الأميركي الأسبق كولن باول

r : Former US Secretary of State Colin Powell, Co-Chairman of the Presidential Inaugural Committee for US President-elect Barack Obama, holds a news conference to announce

النظام السوري والمعارضة يستأنفان المحادثات بشأن صياغة دستور جديد

News conference of U.N. Special Envoy for Syria Geir Pedersen in Geneva

الخميس "الدامي" يتفاعل سياسيا وقضائيا.. ما السيناريوهات المرتقبة في لبنان؟

الأكثر قراءة
logo

من مدير عالمي إلى "جيمس بوند".. القصة الكاملة لصعود وهبوط كارلوس غصن

Former Nissan Chairman Carlos Ghosn talks during an interview with Reuters in Beirut, Lebanon June 14, 2021. REUTERS/Mohamed Azakir

مقال في لوموند: يتجاهل روسيا والإمارات.. هوس فرنسا الغريب ضد تركيا بالمغرب العربي

صورة تجمع حفتر بالرئيس الفرنسي ماكرون Haftar macron
logo

سياسة تفجير الألغام.. هل تفقد فرنسا نفوذها في المغرب العربي إلى الأبد؟

French President Emmanuel Macron speaks during the closing ceremony of the 127th National Congress of the French Fire Brigade in Marseille, France, October 16, 2021. Pascal Pochard-Casabianca/Pool via REUTERS

تعرض لمكيدة من زملائه.. عراقي يتعرض لحرق الجزء السفلي من جسمه في روسيا وهذه قصته