اليمن.. معارك عنيفة غربي مأرب بعد سيطرة الحوثيين على مديرية العبدية الإستراتيجية

تجددت المعارك بين الجيش اليمني ومسلحي جماعة الحوثي في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، وذلك بعد سيطرة الحوثيين على مديرية العبدية ذات الموقع الإستراتيجي في المحافظة الغنية بالنفط.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة -في بيان مقتضب على تويتر- إن وحدات من الجيش والمقاومة تخوض معارك وصفها بالعنيفة ضد الحوثيين في جبهة الكسارة.

وأضاف أن طيران التحالف استهدف تعزيزات للحوثيين وكبّدهم خسائر في الأرواح والعتاد.

وتشهد مأرب -شمال شرقي اليمن- منذ شهر معارك متواصلة بين قوات الجيش والحوثيين سيطر خلالها الحوثيون على بعض المناطق جنوبي محافظة مأرب.

وكانت مصادر محلية قالت إن الحوثيين سيطروا على مركز مديرية العَبدْية جنوبي محافظة مأرب بعد انسحاب القبائل بسبب نفاد الذخيرة والغذاء.

وتقع مديرية العبدية جنوب غربي مدينة مأرب، ويقطنها 36 ألف شخص، وتكتسب أهمية إستراتيجية نظرا لموقعها الجغرافي الذي يجعل منها إحدى بوابات محافظة مأرب، فضلا عن ارتباطها الجغرافي بمحافظتي البيضاء وشبوة من جهة الغرب والجنوب، عبر سلسلة جبلية واسعة.

وبهذا التقدم في العبدية يقترب الحوثيون من السيطرة على مركز مديرية الجوبة، الذي يبعد عن مدينة مأرب الغنية بالنفط بنحو 30 كيلومترا، والمدينة هي آخر معاقل الحكومة الشرعية شمالي البلاد، كما أنها معقل الجيش الوطني ومقر وزارة الدفاع.





وكانت المديرية تمثل منطلقا للقوات الحكومية للتحرك نحو محافظة البيضاء لقطع خطوط الإمداد على الحوثيين باتجاه محافظة شبوة.

من جانبه، قال التحالف إنه نفذ 40 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثيين في العبدية بمأرب والقرى المحيطة، خلال 24 ساعة الماضية.

مرور آمن

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ديفيد غريسلي -في بيان- إن من شأن اتفاق أطراف الصراع على وقف القتال في العبدية "السماح بمرور آمن للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني وكذلك إجلاء الجرحى".

وأضاف غريسلي أن نحو 35 ألف شخص يواجهون صعوبات في دخول المديرية أو الخروج منها، بينهم 17 ألفا من الفئات الأكثر ضعفا فروا إلى العبدية بعد هربهم من القتال في أماكن أخرى.

وتابع بيان المسؤول الأممي أن الاشتباكات تعقّد أيضا إيصال المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية، وكذلك وصول الرعاية الطبية للمرضى والجرحى. وكانت منظمة الهجرة الدولية ذكرت أنه نزح نحو 10 آلاف شخص في سبتمبر/أيلول الماضي وحده في محافظة مأرب.

ومنذ أسابيع، تشهد المديريات الجنوبية من محافظة مأرب معارك هي الأعنف بين قوات الجيش اليمني مسنودة بقوات التحالف بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران من جهة ثانية، وقد خلفت هذه المعارك خسائر مادية وبشرية كبيرة لدى كلا الطرفين، إلى جانب مدنيين.

وتمكن الحوثيون خلال هذه المعارك من السيطرة على مديرية حريب جنوبي مأرب، ومديريتي بيحان والعين في محافظة شبوة المحاذية لها.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80% من السكان -البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة- يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.