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سياسة|إيران

البحرية الإيرانية تعلن إحباط هجوم لقراصنة على ناقلة نفط في خليج عدن

Members of the Iranian navy participate in a joint naval exercise between Iran and Russia in the Indian Ocean
زورق تابع للبحرية الإيرانية خلال مناورات عسكرية سابقة (رويترز-أرشيف)
16/10/2021

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن البحرية الإيرانية تدخلت اليوم السبت للتصدي لقراصنة هاجموا ناقلة نفط إيرانية في خليج عدن.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية على موقعها الإلكتروني إن قراصنة على متن 5 زوارق هاجموا ناقلة، لكنهم فرّوا بعد تعرضهم لوابل من نيران البحرية الإيرانية.

ووسعت البحرية الإيرانية نطاق انتشارها في الأعوام الماضية، ونشرت سفنا في المحيط الهندي وخليج عدن لحماية سفنها من هجمات القراصنة الصوماليين.

وبين عامي 2010 و2012 ألحقت عمليات القرصنة خسائر قدّرت بـ7 مليارات دولار على دول القرن الأفريقي (الصومال، جيبوتي، إريتريا، إثيوبيا)، واختطف أكثر من ألف شخص خلال تلك العمليات.

المصدر : وكالات

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