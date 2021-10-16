البحرية الإيرانية تعلن إحباط هجوم لقراصنة على ناقلة نفط في خليج عدن

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن البحرية الإيرانية تدخلت اليوم السبت للتصدي لقراصنة هاجموا ناقلة نفط إيرانية في خليج عدن.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية على موقعها الإلكتروني إن قراصنة على متن 5 زوارق هاجموا ناقلة، لكنهم فرّوا بعد تعرضهم لوابل من نيران البحرية الإيرانية.

ووسعت البحرية الإيرانية نطاق انتشارها في الأعوام الماضية، ونشرت سفنا في المحيط الهندي وخليج عدن لحماية سفنها من هجمات القراصنة الصوماليين.

وبين عامي 2010 و2012 ألحقت عمليات القرصنة خسائر قدّرت بـ7 مليارات دولار على دول القرن الأفريقي (الصومال، جيبوتي، إريتريا، إثيوبيا)، واختطف أكثر من ألف شخص خلال تلك العمليات.