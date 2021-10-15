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سياسة|فرنسا

انتخابات الرئاسة الفرنسية.. عمدة باريس آن هيدالغو تفوز بترشيح الحزب الاشتراكي

Global Citizen Live concert in Paris
ترشيح عمدة باريس آن هيدالغو حظي منذ أشهر بدعم شخصيات في الحزب الاشتراكي (الأناضول)
15/10/2021

فازت عمدة باريس آن هيدالغو -أمس الخميس- بترشيح الحزب الاشتراكي لخوض انتخابات الرئاسة الفرنسية عام 2022، في وقت تظهر فيه الاستطلاعات أنها لن تحصل إلا على ما بين 4% و7% من نوايا التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

ووفقًا للنتائج التي تشمل أكثر من 90% من الأصوات التي تم فرزها، حصلت هيدالغو -التي كانت تُعتبر على نطاق واسع المرشحة الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الاشتراكي- على أكثر من 72% من الأصوات في هذه الانتخابات الحزبية الداخلية، ضد منافسها الوحيد وزير الزراعة السابق ستيفان لو فول، بحسب ما أعلن السكرتير الأول للحزب الاشتراكي أوليفييه فور.

والمرشحة البالغة 62 عاما هي ابنة مهاجرين قدما من إسبانيا، وسيتعيّن عليها توسيع حضورها على الصعيد الوطني إذا كانت تتطلع لتصبح أول رئيسة لفرنسا.

ودخلت هيدالغو المعركة الانتخابية كشخصية تثير الاستقطاب، إذ أحدثت حملتها للتخفيف من انتشار السيارات في باريس وجعل المدينة صديقة أكثر للبيئة انقساما في أوساط سكان العاصمة.

وتشغل هيدالغو منصب عمدة باريس منذ 2014، وهي من مواليد الأندلس في جنوب إسبانيا، وهاجرت إلى فرنسا مع والديها في سن الثانية، وحصلت على الجنسية الفرنسية في سن الرابعة عشرة.

French President Macron visits sites dedicated to Paris 2024 Olympic and Paralympic Games in Seine-Saint-Denisعمدة باريس مع الرئيس الفرنسي ماكرون (رويترز)

ترشيح ودعم

يشار إلى أن ترشيح عمدة باريس حظي منذ أشهر بدعم شخصيات في الحزب الاشتراكي، بما في ذلك أوليفييه فور، لكن الاستطلاعات لا تمنحها سوى ما بين 4% و7% من نوايا التصويت في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة.

وقبل 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية في فرنسا، أعلن نحو 30 شخصا ترشحهم حتى الآن.

ويبقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المرشّح الأوفر حظّا للفوز في انتخابات العام المقبل، لكنه يجد نفسه في وضع غير مريح لعدم معرفته هوية منافسه الرئيسي قبل 6 أشهر من موعد الاقتراع.

وفي حال فوز ماكرون -الذي تسلّق السلم السياسي بسرعة قياسية ليصبح في 2017 أصغر رئيس فرنسي- فسيكون أول رئيس ينتخب لولاية ثانية منذ عهد جاك شيراك، إذ إنّ سلَفَيه نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند حكما لولاية واحدة فقط.

المصدر : الفرنسية

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