بعد طعنه داخل كنيسة.. وفاة النائب البريطاني ديفيد أميس

أفاد مراسل الجزيرة بوفاة النائب البريطاني عن حزب المحافظين ديفيد أميس، بعد تعرضه للطعن، خلال زيارةٍ لدائرته الانتخابية في منطقة إيسيكس (Essex) جنوب شرقي إنجلترا.

وقالت رويترز إن النائب البريطاني في حزب المحافظين الذي يقوده رئيس الوزراء بوريس جونسون، قتل بعد طعنه عدة مرات اليوم الجمعة على يد رجل دخل إلى اجتماع بين النائب وأفراد من دائرته الانتخابية في كنيسة بلفيرز المعمدانية.

ودخلت قوات الشرطة الكنيسة وقالت إنها اعتقلت رجلا وإنها لا تبحث عن أي شخص آخر على صلة بالحادث.

وأضافت الشرطة أن النائب أميس تلقى علاجا على أيدي خدمات الطوارئ لكنه توفي في مكان الحادث.

وتابعت "تم اعتقال شخص يبلغ من العمر 25 عاما على وجه السرعة بعد وصول الضباط إلى مكان الحادث للاشتباه في ضلوعه في القتل وتم العثور على سكين".

وانتخب أميس لأول مرة في البرلمان لتمثيل باسيلدون عام 1983، ثم ترشح للانتخابات في ساوثيند ويست عام 1997.

وتعيد الحادثة إلى الأذهان واقعة حدثت عام 2010 عندما نجا النائب في حزب العمال ستيفن تيمز من هجوم مماثل في مكتب دائرته الانتخابية، وكذلك مقتل النائبة عن حزب العمال جو كوكس في إطلاق نار عام 2016 قبل أيام فقط من استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.