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سياسة|يونان

تسمح للقوات الأميركية بالوصول للقواعد اليونانية.. واشنطن وأثينا توسعان تعاونهما الدفاعي

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (يمين) خلال توقيعه على تحديث اتفاقية التعاون العسكري مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس (مواقع التواصل)
15/10/2021

أعلنت اليونان أنها عدّلت اتفاقا دفاعيا مع الولايات المتحدة، بما يسمح للقوات الأميركية بالوصول إلى القواعد العسكرية اليونانية.

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن في واشنطن- إن "الولايات المتحدة واليونان عازمتان على حماية سيادة ووحدة أراضي الدولتين ضد جميع الأنشطة والتهديدات التي تستهدف السلام في المنطقة، بما في ذلك التهديدات التي تواجهها اليونان شرق البحر المتوسط".

وأشار إلى أن اليونان تواجه تهديدا بالحرب في شرق البحر المتوسط، من دون اتهام أي دولة.

وأكد بلينكن أن الاتفاق يضمن بقاء الاتفاقية المذكورة سارية المفعول إلى أجل غير مسمى، ويسمح للقوات الأميركية بالتدريب والعمل في قواعد إضافية خارج قواعدها الحالية في اليونان.

ووصف وزير الخارجية الأميركي اليونان خلال التوقيع على الاتفاق بأنها "حليف قوي وموثوق"، منوها بالدعم الذي قدمته في أفغانستان ضمن حلف شمال الأطلسي.

ولم يشر بلينكن ولا نظيره اليوناني إلى تركيا بالاسم، لكن أثينا كانت أطلقت العام الماضي برنامجا طموحا لتحديث أسلحتها بعد مواجهة بحرية مع زميلتها في حلف الأطلسي.

ويأتي توسيع الاتفاقية الدفاعية بين البلدين بعد أيام من تصديق اليونان على اتفاق دفاعي آخر مع فرنسا، من المقرر أن تشتري بموجبه اليونان 3 فرقاطات فرنسية الصنع، مع وجود خيار لشراء فرقاطة رابعة.

وتصاعد التوتر في شرق المتوسط العام الماضي إثر خلاف بين أنقرة وأثينا حول الحدود البحرية الغنية بالغاز الطبيعي، وكذلك الخلاف حول مستقبل جزيرة قبرص المقسمة إلى دولتين تركية في الشمال ويونانية في الجنوب.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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