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سياسي|سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

"قيم مشتركة وعلاقات متينة".. عبد الله بن زايد يزور تل أبيب قريبا ونظيره الإسرائيلي يرحب به

U.S.'s Blinken hosts trilateral meeting with Israel's Lapid and UAE's Bin Zayed
عبد الله بن زايد (يمين) مع نظيره الإسرائيلي خلال لقاء في واشنطن (رويترز)
13/10/2021

قال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد الأربعاء إنه سيزور تل أبيب قريبا، فيما أكد نظيره الإسرائيلي يائير لبيد أن بيته مفتوح للإماراتيين وأن زوجته تتنظر قدومهم ودعوتهم للعشاء.

وقد أوضح وزير الخارجية الإماراتي أن نظيره الإسرائيلي دعاه إلى زيارة تل أبيب، وأضاف أنه يعتزم تلبية الدعوة قريبا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بواشنطن جمع الوزيرين ونظيرهما الأميركي أنتوني بلينكن.

وأكد بن زايد أن الإمارات راضية عن علاقاتها المتنامية مع إسرائيل، وقال "نحن نبني جسورا بين عالمين، أنا سعيد لأننا وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم".

وتابع "متأكد أن هذه الاجتماعات سيكون لها تأثير إيجابي على المنطقة".

وشدد على أن نجاح العلاقات الإماراتية الإسرائيلية سيشجع الإسرائيليين والفلسطينيين على رؤية "أن هذا المسار يؤتي ثماره. هذا المسار لا يستحق الاستثمار فيه فحسب، بل والمخاطرة كذلك".

وشكر وزير الخارجية الإماراتي الولايات المتحدة على جهدها "لبناء الجسور بين الإمارات وإسرائيل باعتبارهما دولتين ناجحتين".

فصل جديد

أما وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد فأشاد بعلاقة بلاده مع الإمارات، وقال إنها "مبنية على الشراكة والصداقة ومكافحة العنف والإرهاب ونشر التسامح".

وأضاف "إسرائيل والإمارات أصبحتا شريكتين على أساس من القيم المشتركة.. نكتب فصلا جديدا من التاريخ على أساس من الأمل".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إن "بيتي مفتوح للوفد الإماراتي وزوجتي تنتظر دعوة أفراده على العشاء".

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن استضاف الأربعاء في واشنطن نظيريه الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، والإسرائيلي يائير لبيد.

وقال بيان للإدارة الأميركية إن الاجتماع الثلاثي سلط الضوء على أهمية "الاتفاقات الإبراهيمية"، وتدشين مجموعتي عمل ثلاثية تضم الولايات المتحدة والإمارات وإسرائيل، الأولى حول التعايش الديني، والثانية حول قضايا المياه والطاقة.

يذكر أن إسرائيل وقعت العام الماضي اتفاقات تطبيع مع 4 دول عربية، هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

المصدر : وكالات

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