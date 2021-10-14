بعد 4 أيام في الغيبوبة.. وفاة التلميذ المصري ضحية معركة "مقعد الصف الأول"

القاهرة- مع أول أيام الدراسة في مصر الأحد الماضي، ودعت الأم ابنها عيد شحاتة في طريقه إلى المدرسة، من دون أن تعلم أنه اللقاء الأخير، وبينما تنتظر عودته إليها فوجئت بمن يخبرها بأن ابنها الذي تنتظره نُقل إلى المستشفى بعد مشاجرة مع زملائه، لتهرع الأم إلى هناك فتجد ابنها في غيبوبة استمرت 4 أيام، قبل أن تفيض روحه.

وشيّعت محافظة كفر الشيخ شحاتة ضحية معركة "التختة الأولى" (التختة لفظ عامي يطلقه مصريون على مقعد الفصل الدراسي)، الذي دخل في غيبوبة بسبب ضربة تلقاها أثناء مشاجرة مع عدد من زملائه على أولوية الجلوس في مقاعد المقدمة بالفصل الدراسي، وهي المشاجرة التي نقل إثرها إلى مستشفى كفر الشيخ العام، حيث وافته المنية هناك.

وقررت النيابة المصرية إيداع الطلاب الثلاثة المتهمين بقتل زميلهم إحدى دور رعاية الأحداث، كما أمرت بتشريح جثة الطالب للوقوف على أسباب الوفاة والتصريح بدفنه.

وشُيّع الطالب مساء الأربعاء في جنازة مهيبة حضرها آلاف من أهالي قريته، التي تحولت لسرادق مفتوح حزنا على ابنها، وطوق رجال الأمن القرية خشية وقوع أحداث شغب، وردد المشيعون من أهالي القرية العديد من الهتافات منها: "لا إله إلا الله.. عيد شهيد وحبيب الله"، كما أصيب بعض المشيعين بحالات إغماء في الجنازة حزنا على الفقيد.

أهالي #عزبة_الصعايدة في #كفر_الشيخ يشيعون جثمان الطالب عيد شحاتة الذي توفي نتيجة مشاجرة للجلوس على "التختة الأولى" بمدرسته pic.twitter.com/SGKcnckz70 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) October 13, 2021

معركة "التختة" الأولى

تعود القصة لأولى لحظات انطلاق العام الدراسي بالمدارس المصرية، الأحد الماضي، حيث وقعت مشادة بين الطالب عيد محمد شحاتة و3 من زملائه داخل الفصل بإحدى مدارس محافظة كفر الشيخ، بسبب السباق إلى الجلوس في "التختة الأولى"، ورغبة زملائه في الجلوس بالمقعد نفسه.

ومع تطور الخلاف بين الطلاب، قام الثلاثي بالتعدي على "عيد" الذي فقد وعيه، وأصيب بكدمة في الرأس وضيق شديد في التنفس، نقل إثرها إلى العناية المركزة في مستشفى كفر الشيخ العام، ودخل في غيبوبة، بقي فيها حتى إعلان وفاته.

وقال مدير مستشفى كفر الشيخ العام الدكتور لطفي عبد السميع –في تصريحات لموقع "مصراوي"- إن الطالب وصل فاقدا الوعي وفي حالة غيبوبة كاملة، بفحصه تبين إصابته بسكتة دماغية، وتوقف بعضلة القلب، وعدم وصول الأكسجين إلى المخ، الأمر الذي استلزم وضعه على جهاز التنفس الصناعي بقسم العناية المركزة.

غضب مواقع التواصل

الحادث ألقى بظلال من الحزن والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وأعرب عدد من رواد مواقع التواصل عن ضيقهم من استمرار الخلافات بسبب الإصرار على الجلوس بالصف الأول للدرجة التي تصل إلى القتل، حتى لو كان غير متعمد.

وحمّل بعض رواد مواقع التواصل أهالي الطلاب الجانب الكبير من المسؤولية بسبب إصرارهم على جلوس أولادهم في الصف الأول، وتداول البعض صور تدافع الأهالي بالمدارس لحجز أماكن لأولادهم بالصفوف الأولى.

في حين لم يعف البعض وزارة التربية والتعليم من المسؤولية، بسبب الكثافة الكبيرة في الفصول، التي تقلل فرصة الجالسين بالصفوف الخلفية في الاستفادة من الدروس.

نفسي أعرف مين الي دخل في دماغ الشعب المصري أن ابنه اما يقعد في التختة الأولي هيطلع عالم الشاطر شاطر في كل حتة قدام ورا في جنب

أنما حرب كل سنة و القتال علي تختة الأولي دا ضرب من جنون، لازم ناس تفوق منه،

ياأما حولوا فصل نظام نص دايرة و كله زي بعضه — دكتورة 🌻 صحفية 🦋د غادة مصطفى🥀🌺 (@DrGhadaMustafa2) October 13, 2021

#مفارقه_عجيبه

الشعب المصرى الوحيد ف الكوكب و يمكن ف المجرة اللي

1-مقتنع ان المدارس مفيش فيها تعليم و بايظة و هباب و فيها العِبر

2-وعنده استعداد يخاطر بنفسه و عياله و سلامتهم الشخصية زي الدواير الحمرا كده و يقلب قرد على سور علشان عياله ياخدوا التخته الاولى ف نفس مدارس النقطة واحد pic.twitter.com/pvTWAlDFVu — @SABERHASSAN8621 (@SABERHASSAN8621) October 13, 2021

اهو لو ملحقش التختة الاولي يبقي اتعلم صنعه 😂😂😂 pic.twitter.com/fk7DDgUfGK — الاندروميدى✪ (@qweras4d) October 14, 2021