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سياسة|مصر

"أنت أزهري أنت تختلف".. رسالة عميد كلية بالأزهر تثير إعجاب منصات التواصل

طلاب جامعة الأزهر مع إدارة الجامعة يحتفلون باليوم الأول للعام الدراسي الجديد (المركز الإعلامي لجامعة الأزهر)
14/10/2021

القاهرة – أثارت رسالة عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر في مصر إعجاب مغردين عبر منصات التواصل، وذلك بعد دعوة طلابه إلى رفع القامة والاعتزاز بأنفسهم كونهم طلابا أزهريين.

وأظهرت صورة متداولة لافتة مكتوب عليها نص الرسالة الذي جاء فيها "عزيزي الطالب، ارفع قامتك واعتز بنفسك وافتخر بذاتك.. فأنت أزهري".

وأضافت اللافتة "عفوا، لا للبس البناطيل الممزقة، لا للشعر غير المهذب وغير اللائق؛ أنت أزهري، أنت تختلف".

وأثنى رواد المنصات على تلك الرسالة، مشيرين إلى دور جامعة الأزهر في الحفاظ على أخلاق المجتمع وقيمه، وطالب بعضهم بضرورة تعميم تلك الرسالة على باقي الجامعات في مصر.

في حين عبر آخرون عن فخرهم الشديد بالانتماء لتلك المؤسسة، راجين أن تستمر في ذلك الدور الذي تقوم به في تربية الطلاب.

 

يأتي ذلك في الوقت الذي تزايدت فيه بشكل ملحوظ أعداد الطلاب الذين يرغبون في تحويل مسارهم من التعليم العام بمصر إلى التعليم الأزهري، لتتعدد التفسيرات بين كونه هربا من تبعات التعليم العام وصعوباته ومشاكله خصوصا في ظل سياسة وزير التربية والتعليم الحالي، أو لأفضلية التعليم الأزهري من جوانب عديدة بينها استقرار نظامه وانخفاض تكلفته على أولياء الأمور.

وحسب تصريحات لمسؤولين بالأزهر، فقد بلغت طلبات التحويل من التعليم العام إلى الأزهري حتى غلق الباب نهاية شهر أغسطس/آب الماضي 20 ألف طلب، وذلك مقابل 5 آلاف طلبوا التحويل في الاتجاه المعاكس.

وقال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الدكتور سلامة داود -في تصريحات صحفية- إن هناك أكثر من 300 ألف طلب للدراسة بالمعاهد الأزهرية في مرحلتي رياض الأطفال والتعليم الابتدائي.

وذهبت تغريدات ومنشورات كثيرين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى الاحتفاء بظاهرة التحويل إلى التعليم الأزهري باعتباره الملاذ الآمن للمصريين لتعليم أبنائهم مبادئ الدين وأدوات الدنيا معا، وعدّ مغردون التعليم العام حاليًّا غير مناسب بل وصفوه بأنه من أسباب اضطراب الأبناء دراسيا ومن بواعث قلق الآباء على مستقبل أبنائهم.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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تزايدت تزايدا ملحوظا أعداد الطلاب المتحولين من التعليم العام بمصر إلى التعليم الأزهري، لتتعدد التفسيرات ما بين كونه هربًا من تبعات التعليم العام، أو إقرارًا بأفضلية التعليم الأزهري أو كونه أقل تكلفة.

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