أنباء عن ضحايا في سقوط طائرة تدريب مدنية قبالة سواحل بيروت

سقطت طائرة تدريب لبنانية صغيرة، اليوم الأربعاء، قبالة السواحل اللبنانية شمالي العاصمة بيروت، وبدأت جهود للبحث عن راكبين كانا على متنها، حسب بيان لمجلس الوزراء.

وقد أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بـ "سقوط طائرة مدنية تابعة لنادي الطيران اللبناني، في البحر قبالة ساحل منطقة جبيل، أثناء تحليقها بالقرب من منطقة حالات، مما خلف قتلى وجرحى لم يعرف عددهم بعد".

وأضافت الوكالة الرسمية "على الفور تدخلت وحدة من الإنقاذ البحري في الدفاع المدني للتعامل مع تداعيات الحادث".

وقال الجيش، في بيان عبر حسابه على تويتر، إن وحدات القوات البحرية والجوية، بمشاركة فرق الإنقاذ البحري في الدفاع المدني، باشرت فور وقوع الحادث عملياتها بحثا عن مفقودين كانوا على متن الطائرة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطائرة المفقودة من طراز "سيسنا 172" ولكن لم يصدر عن "نادي الطيران اللبناني" أي تعليق بعد.

ويعد هذا الحادث الثاني خلال العام الجاري، ففي يوليو/تموز الماضي، سقطت طائرة تدريب مدنية من طراز "سيسنا" أيضا، تابعة لشركة "أوبن سكاي" الخاصة، إثر اصطدامها بجبل في منطقة غوسطا (شمال بيروت) بسبب الضباب الكثيف، مما أدى إلى مصرع قائدها وراكبين كانوا على متنها.