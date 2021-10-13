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سياسة|تركيا

تركيا.. القبض على شبكة عملاء تعمل لصالح إيران

عنصر من القوات الخاصة التركية خلال تنفيذ عملية أمنية في إسطنبول (الأناضول-أرشيف)
13/10/2021

ألقى جهازا الاستخبارات والأمن التركيان القبض على 8 أشخاص، بينهم عميلان لإيران، أثناء محاولتهم تهريب عسكري إيراني سابق إلى طهران عبر ولاية وان شرقي تركيا.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر أمنية، اليوم الأربعاء، أن أحد العميلين المقبوض عليهما يحمل الجنسية التركية، وأضافت المصادر أن عناصر من المخابرات الإيرانية عملت على تشكيل شبكة في ولاية وان بميزانية قدرها 30 ألف دولار للقبض على العسكري السابق، ونقله إلى إيران.

وعرضت الشبكة الاستخباراتية الإيرانية 10 آلاف دولار على زوجة العسكري الإيراني السابق لمساعدتهم في القبض عليه، وتلقت الزوجة تهديدات بإيذاء عائلتها التي تعيش بإيران في حال رفضها العرض.

ولدى كشف الاستخبارات التركية إرسال شخصين من إيران إلى ولاية وان لنقل العسكري الإيراني السابق بسيارة في 24 سبتمبر/أيلول الماضي، قبضت السلطات الأمنية على عناصر الشبكة، والمكونة من مواطن إيراني وآخر تركي دخلا إلى مكان إقامة العسكري الإيراني، فضلا عن 6 مواطنين أتراك قبض عليهم في إطار العملية الأمنية.

ولم تكشف السلطات التركية عن هوية المشتبه بهما أو الأسباب التي تقف وراء محاولة خطف المسؤول العسكري الإيراني السابق.

يذكر أنه في فبراير/شباط 2021، اعتقلت تركيا لفترة وجيزة موظفا في القنصلية الإيرانية بإسطنبول على خلفية تحقيق في اغتيال معارض إيراني في تركيا عام 2019، وفي العام الماضي اعتقلت السلطات التركية 11 شخصا يشتبه في مساعدتهم عملاء إيرانيين على إعادة معارض إيراني إلى طهران بالقوة.

المصدر : وكالات

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