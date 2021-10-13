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سياسة|قطر

ملك الأردن: أتطلع إلى مواصلة بناء العلاقات الوثيقة مع قطر

13/10/2021

قال ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين اليوم الأربعاء قبل مغاردة الدوحة في ختام زيارة رسمية، إنه "يتطلع إلى مواصلة بناء العلاقات الوثيقة مع قطر لدعم الاستقرار في المنطقة وخدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية".

وأعرب الملك عبد الله عن تطلعه إلى مواصلة البناء على العلاقات الوثيقة بين الأردن وقطر بهدف دعم الاستقرار والأمن في المنطقة.

وصرح العاهل الأردني بأن المباحثات التي أجراها في الدوحة مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تؤكد عمق العلاقات بين البلدين.

من جهته، قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إنه بحث مع الملك الأردني أوجه تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين الشعبين الشقيقين في مختلف مجالات التعاون المشترك.

وأضاف أمير قطرة -في تغريدة على تويتر- أنه ناقش كذلك مع ملك الأردن مستجدات الإقليم، وسبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة خصوصا تطورات الأوضاع في فلسطين.

وعُقدت أمس الثلاثاء في العاصمة القطرية قمة قطرية أردنية بين أمير دولة قطر وملك الأردن، وقد وقع الجانبان اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، فضلا عن مذكرة تفاهم بين جهاز قطر للاستثمار وشركة إدارة الاستثمارات الحكومية الأردنية، لبناء شراكة إستراتيجية بين البلدين وتطوير فرص التعاون.

وشهدت العلاقات بين الأردن وقطر قفزة كبيرة، خاصة بعد عودة تبادل السفراء منتصف 2019، وتقديم الدوحة مساعدات للمملكة بقيمة 500 مليون دولار.

وزار الأمير القطري الأردن في 23 فبراير/شباط العام الماضي، وكانت الزيارة الأولى له عقب اندلاع الأزمة الخليجية عام 2017، وعودة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين في 2019.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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