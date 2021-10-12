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سياسة|قطر

شهدت توقيع اتفاقات جديدة بين البلدين.. أمير قطر وملك الأردن يعقدان جلسة مباحثات رسمية بالدوحة

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أثناء استقبال ملك الأردن عبد الله الثاني (الجزيرة)
12/10/2021

أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مباحثات مع ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، مساء اليوم الثلاثاء في الديوان الأميري بالدوحة.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة، ولا سيما في مجال الاستثمار والطاقة، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

ووفق بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني، فقد أكد الزعيمان خلال المباحثات "اعتزازهما بمستوى العلاقات التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية ودولة قطر وشعبيهما الشقيقين"، والحرص على الارتقاء بها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية والثقافية، إضافة إلى زيادة فرص تشغيل الأردنيين في قطر.

وأضاف البيان أن الملك عبد الله أكد خلال المباحثات على مركزية القضية الفلسطينية، وأهمية العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط 4 يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الديوان الملكي الأردني أن الجانبين وقعا على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين جهاز قطر للاستثمار وشركة إدارة الاستثمارات الحكومية الأردنية، لبناء شراكة إستراتيجية بين البلدين وتطوير فرص التعاون.

ووصل الملك عبد الله -اليوم الثلاثاء- إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية هي الأولى له منذ عام 2013، وكان أمير قطر في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الدوحة الدولي.

وكان السفير القطري في الأردن الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، قد صرح في وقت سابق أن لقاءات عديدة جمعت بين كبار المسؤولين في البلدين خلال الشهور السابقة، للتباحث حول عديد من القضايا الثنائية بين البلدين، مبينا أنها ستشكل حلقة مهمة في مسار هذا اللقاء.

وشهدت العلاقات بين الأردن وقطر قفزة كبيرة، خاصة بعد عودة تبادل السفراء منتصف 2019، وتقديم الدوحة مساعدات للمملكة بقيمة 500 مليون دولار.

وزار أمير قطر الأردنَ في 23 فبراير/شباط من العام الماضي، في أول زيارة له عقب اندلاع الأزمة الخليجية عام 2017، وعودة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين في 2019.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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