بينهم قائد في المخابرات.. 12 قتيلا بانفجار استهدف قافلة للقوات الحكومية في مقديشو

قتل مسؤول بالمخابرات الصومالية واثنان من حراسه -اليوم الثلاثاء- في تفجير لغم بمنطقة دينيلي بالعاصمة مقديشو، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.

وذكر موقع "صوماليا غارديان" أن حركة الشباب نصبت كمينا بعبوة ناسفة لقافلة تابعة للقوات الحكومية الصومالية في منطقة دينيلي.

من جهتها، قالت حركة الشباب إنّ الهجوم أسفر عن مقتل 12 جنديا بينهم اثنان من وكالة المخابرات والأمن القومي الصومالية (نيسا)، بحسب المصدر ذاته.

كما أشارت إلى أن من بين القتلى فركسان نور راج القائد في المخابرات ورئيس أمن منطقة دينيلي. بينما لم يصدر بعد تعليق من السلطات بشأن الأمر.

ومنذ سنوات، يخوض الصومال حربا ضد حركة الشباب التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم القاعدة، وتبنت العديد من العمليات التي أودت بحياة المئات.