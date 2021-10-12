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سياسة|صومال

بينهم قائد في المخابرات.. 12 قتيلا بانفجار استهدف قافلة للقوات الحكومية في مقديشو

الصومال.. دوامة عنف جديدة حصيلتها 80 قتيلا في انفجار شاحنة ملغومة
انفجار سابق في العاصمة الصومالية مقديشو (الجزيرة)
12/10/2021

قتل مسؤول بالمخابرات الصومالية واثنان من حراسه -اليوم الثلاثاء- في تفجير لغم بمنطقة دينيلي بالعاصمة مقديشو، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.

وذكر موقع "صوماليا غارديان" أن حركة الشباب نصبت كمينا بعبوة ناسفة لقافلة تابعة للقوات الحكومية الصومالية في منطقة دينيلي.

من جهتها، قالت حركة الشباب إنّ الهجوم أسفر عن مقتل 12 جنديا بينهم اثنان من وكالة المخابرات والأمن القومي الصومالية (نيسا)، بحسب المصدر ذاته.

كما أشارت إلى أن من بين القتلى فركسان نور راج القائد في المخابرات ورئيس أمن منطقة دينيلي. بينما لم يصدر بعد تعليق من السلطات بشأن الأمر.

ومنذ سنوات، يخوض الصومال حربا ضد حركة الشباب التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم القاعدة، وتبنت العديد من العمليات التي أودت بحياة المئات.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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