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سياسة|قطر

"مجلس التفاعل في آسيا".. قطر تؤكد على دعم استقرار أفغانستان وموسكو تتهم الناتو بإذكاء التوتر في القارة

CICA 6th Ministerial Meeting in Kazakhstan
مؤتمر لوزراء خارجية مجلس التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا المنعقد في نور سلطان عاصمة كازاخستان (الأناضول)
12/10/2021

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن إقامة التعاون في آسيا غير ممكنة إلا بتحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان، بينما اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حلفَ شمال الأطلسي (الناتو) بالسعي لإعادة نشر قواته في آسيا.

وأضاف وزير الخارجية القطري في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر وزراء خارجية مجلس التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا، المنعقد في نور سلطان عاصمة كازاخستان، أن دولة قطر شريك موثوق به في تحقيق السلام بالمنطقة.

من جانبه، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حلف الناتو بالسعي لإعادة نشر قواته في آسيا، وإرسال اللاجئين الأفغان إلى المنطقة، وإذكاء التوتر في القارة، بعد انسحابه من أفغانستان.

في السياق ذاته، قال المدير التنفيذي لمنظمة مجلس التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا كايرات صاريباي إن وزراء الخارجية في الاجتماع الذي عقدته المنظمة اليوم في العاصمة الكازاخية، عبروا عن قلقهم إزاء الأوضاع في أفغانستان.

وأشار صاريباي -في مؤتمر صحفي عقب انتهاء أعمال المؤتمر- إلى أن المجتمعين توافقوا على أن انتهاء المرحلة الانتقالية في وقت قريب سيُتيح لأفغانستان الانخراط في محيطها الإقليمي.

المصدر : الجزيرة

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