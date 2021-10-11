القاهرة- بعد ما يقرب من عامين من الغياب، كانا كافيين لإصلاح أغلب مظاهر القصور، ورغم التصريحات المستمرة لوزير التعليم عن تطوير التعليم وتحديثه، والاستعدادات الكبيرة لعودة الدراسة؛ يبدو أن اليوم الأول للتلاميذ في المدارس المصرية لم يمر بالشكل الذي انتظره المصريون.

فقد كان العنوان الأبرز لهذا اليوم ماثلا في عدة مشاهد أغضبت المصريين، وتسببت في شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي موجات من النقد والهجوم الشديد على وزارة التربية والتعليم والعاملين بها، لدرجة دعت الوزير طارق شوقي للرد عبر تصريح وصف فيه مواقع التواصل بأنها "مكان ملوث ومؤذ".

وحسب الوزير نفسه، فقد انتظم بالدراسة في المدارس المصرية أمس الأحد 23 مليون طالب، إضافة إلى ما يقرب من مليون و400 ألف معلم، فضلا عن مئات الآلاف من الإداريين، وتعدت نسبة الحضور 95% من الطلاب المقيدين.

في أول يوم من الدراسة في مصر لا يفوتنا أن نتوجه بالشكر والتقدير لمعالي وزير التعليم الأستاذ الدكتور طارق شوقي

راعي النهضة العلمية الغير مسبوقة وتطوير العملية التعليمية او التي تتسابق كل الدول في العالم حالياًعلي تطبيق نظرياته pic.twitter.com/Ib7JPyLNAc — بلاش هرى !!! (@shaaban77) October 9, 2021

امبارح كان عندي صباح مدرسي زي ملايين، من مدرسة خاصة بآلاف الي مدرسة حكومة، والحقيقة كله خربان بمستويات، محتاجة أسأل السادة الشبيحة واللي مصدقين فى التطوير، انا اعرف انه بني ٣٥ سجن من ساعة ما جه الحكم، هل تعرفوا بني كام مدرسة؟ بالمناسبة انا بسأل بجد لاني مش لاقية أرقام — رشا عزب (@RashaPress) October 11, 2021

#صباح_Iلخير

صوره بعنوان التخته الأولي

أول أيام الدراسة في مصر 😂 pic.twitter.com/tXj6BtO5W1 — ﮼جماهير‌نادي‌الزمالك‌🏹‌🇵🇪‌ (@zamlekfans1911) October 10, 2021

الصورة دي من الدولة اللي بتبني أطول برج وأكبر جامع وأكبر كنيسة وأسرع قطار وأفخم قصر رئاسي وأكبر ناطحة سحاب ( وأكبر سجن ) وبتشتري حاملات طائرات وغواصات وأحدث طيارات بالمليارات .

الصورة من مدرسة المثلث الابتدائية التابعة لإدارة الخانكة التعليمية بالقليوبية .#منقول#حد_شاف_تنمية pic.twitter.com/JtTCfNaocy — نور شمس (@NOOR85shams) October 10, 2021

التعليم على البلاط

أكثر المشاهد التي أغضبت المصريين تداولا كانت صور طلاب إحدى المدارس بمنطقة الخانكة في محافظة القليوبية (شمال القاهرة) يجلسون على الأرض لعدم وجود مقاعد، الأمر الذي أثار عاصفة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أصدر قرارا بإحالة مدير المدرسة للتحقيق وعزله من منصبه، وتعيين مدير آخر بدلا منه، وأكد أنه تم إرسال لجنة من الأبنية التعليمية لمدّ الطلاب بالمقاعد اللازمة، وسيجلس الطلاب تحت أي ظرف على مقاعد طلابية.

وزير التعليم عن واقعة افتراش الطلاب للبلاط في مدرسة الخانكة: الفرش جاي بعد يومين!

هل كانت بداية العام الدراسي مفاجأة لك لماذا لم يأت الفرش في وقته؟

ولماذا تم عزل مدير المدرسة ما دامت المدرسة أصلا غير مفروشة وهو لم يقصر ؟

إن مثلك لا يصلح إلا أن يسرح على فرشة خضار! pic.twitter.com/GXX1U2vJfB — سليم عزوز (@selimazouz1) October 11, 2021

وزارة التربية والتعليم تعزل مدير مدرسة المثلث الابتدائية ب #الخانكة من منصبه وتحيله للتحقيق في واقعة جلوس طلاب إحدى الصفوف بالمدرسة ع الأرض لعدم وجود مقاعد دراسية معلش المدير نسى يجيب الكراسى والديسكات من بيت ابوه المدير شال الليله لانهم اتفضحوا #حد_شاف_تنمية pic.twitter.com/ElGet2Z55x — DIDO (@l0l0l0808080) October 10, 2021

في زمن #قصور_الرئيس الطلاب يفترشون الأرض

مدرسة المثلث الابتدائية في الخانكة بجمهورية مصر العربية تحديث = تم اقالة المدير بسبب السماح بالتصوير مش بسبب التقصير#صورة_اليوم 10 أكتوبر 2021 pic.twitter.com/LUzFfse2nZ — Magdy Kamel (@magdymohamed_) October 10, 2021

ضياع الأولاد

ومنها أيضا مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لأهالي تلاميذ الصف الأول بالمرحلة الابتدائية في إحدى مدارس الإسكندرية في حالة انهيار تام، بعد اكتشافهم قيام المدرسة بإخراج أطفالهم -وأغلبهم يدخل المدرسة لأول مرة- قبل ساعة من الموعد الرسمي من دون انتظار أسرهم.

وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة قال -في تصريحات لجريدة "المصري اليوم"- إن المشكلة تكمن في دخول أولياء الأمور والأهالي المدرسة من أجل طلب إجلاس أبنائهم في الصفوف الأولى، مما أدى إلى حالة من الهرج والمرج بين الأهالي، في حين شددت وكيلة المديرية نادية فتحي على أن الواقعة لن تتكرر مرة أخرى، متمنية أن يثق أولياء الأمور في مسؤولي التعليم بهذا الشأن.

فقدان ٦ تلاميذ 😞

من مدرسه عمر مكرم

الابتدائيه المشتركه بالاسكندريه اداره المدرسه خرجت التلاميذ

بدري عن موعد الخروج الرسمي

والاهالي حضرت ع موعد الانصراف

لم يجدوا اولادهم 😏 ايه العته والاستهبال ده

دول اطفال صغيره

لقوا نفسهم ف الشارع فجاءه pic.twitter.com/AFNHZdLEbf — ✌️ نـــ SISI ـودي ✌️ (@nadwwElsisi76) October 10, 2021

اللي بيحصل في مدرسة عمر مكرم بـــــــ الاسكندرية… انا لغايط دلوقت.. لا شايف وصف ليه.. ولا عارف استوعب اللي حصل… Start غير مبشرة علي الاطلاق للمستقبل.. ووزير التربية والتعليم.. فــــ تصريح له.. قال انها بدايه مبهجة جدا جميلة ولذيذة وحلوة اوى ومسكرة وعايها عسل وحاجة تحزن — ⓈⓘⓜⓟⓛⓔⓂⓐⓝ (@AldaliTaher) October 10, 2021

اسوء ما في هذا العبث (الذي تكرر في اكثر من مدرسة) هو كم الكذب والتحايل في تصريحات مسئولي التربية والتعليم في الاسكندريه ومحاولات التعتيم علي الاخطاء الاداريه بالزعم ان الفيديو خاص بتدافع اولياء الامور لإجلاس ابنائهم في الصفوف الاولي!! منتهي الاهمال والتخلف والجبن. وكله تمام ! https://t.co/QqUsfXE0cb — 🇪🇬 حرية ®️ (@saleemegypt) October 10, 2021

تكدس الفصول

أما أكثر الصور تكرارا فكان مشهد الكثافة الكبيرة في الفصول الممتلئة بعشرات التلاميذ -ملتصقين ببعضهم البعض- من دون وجود أي فرصة لتباعد اجتماعي أو إجراءات احترازية، وفي غياب تام للكمامات الطبية، التي لم تخفف منها تصريحات المسؤولين بأنها حالات استثنائية.

وتداول رواد مواقع التواصل محاولة فاشلة لإحدى المدارس من أجل تصوير الفصول على أنها قليلة الكثافة، وأن كل طالب فيها يجلس في مقعد بمفرده، في الوقت الذي توجد فيه حقيبتان على كل مقعد، مما يعني أنه تم تفريغ الفصل من نصف تلاميذه من أجل التقاط الصورة، في حين ترك التلاميذ حقائبهم في أماكنها.

كنت أتمنى تبقى صور أرشيفية بس الكمامة على وش بعض التلاميذ بتقول غير كده pic.twitter.com/NikXMdSOnx — هوامش ،، (@chezsafi) October 10, 2021

اختبار ذكاء.. هذه الصورة لا تعبر عن الحقيقة وتستهدف تقديم صورة نموذجية عن انخفاض نسبة الطلاب في الفصول، كيف يمكن معرفة ذلك بدون الاستعانة بصديق؟ pic.twitter.com/8Jy4GIfdJh — سليم عزوز (@selimazouz1) October 11, 2021

اعتراف حكومي

مدير إدارة العبور التعليمية بمحافظة القليوبية ياسر سعيد أكد في تصريحات -لموقع "مصراوي"- وجود بعض المدارس في "العبور" يصل فيها عدد الطلاب إلى 110 أو 120 طالبًا داخل الفصل الواحد، من بينهم مدارس السيدة عائشة ومعاذ بن جبل والشهداء، موضحًا أنه لا توجد مدارس كافية في مدينة العبور، إضافة إلى أنها تضم تلاميذ من جنسيات أخرى (سوريا واليمن وليبيا).

ولفت مدير إدارة العبور إلى أنه يسعى جاهدًا لحل مشكلة الكثافات عبر استغلال المدارس الموجودة في العبور الجديدة التي لم تستغل حتى الآن، إضافة إلى استغلال الفراغات الداخلية الموجودة بالمدارس لإنشاء فصول، إضافة إلى تقسيم الطلاب على فترتين، مؤكدًا أن هناك أكثر من مقترح سيتم الإعلان عنه خلال الأسبوع.

مواقع التواصل "مكان ملوث"

من جانبه، زعم وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي أن العام الدراسي انطلق بصورة رائعة ومطمئنة، وأن الدولة رفعت كفاءة المدارس في مختلف الأنظمة التعليمية، مضيفا أن الدول تستغرق 30 عاما لبناء هذا التغيير في التعليم، لكن مصر قطعت نصف المشوار في 3 أعوام فقط، على حد قوله.

وانتقد شوقي سلوك أولياء الأمور التي يجب تجنبها، خاصة أمر ذهابهم مع الطلاب إلى المدرسة، مشيرا إلى "مناظر مرعبة وأولياء الأمور بيقتحموا المدارس عشان يقعدوا أولادهم في أول ديسك"، مؤكدا أن الوزارة ستضطر إلى منع دخول الأهالي للمدارس.

وحول الانتقادات الموجهة للتعليم، أشار شوقي إلى حملات ممنهجة ضد الوزارة، وخلفها أسبابها ومصالحها، سواء من ناحية المصاريف أو الدروس الخصوصية، واصفا مواقع التواصل بأنها "أصبحت مكانا ملوثا جدا جدا ومؤذيا جدا جدا ويستخدم بشكل خاطئ"، وأشار إلى أن مجموعات الأمهات على واتساب سترهق المؤسسات التعليمية.

كما ألقى شوقي اللوم على منظومة التعليم القديمة، التي كانت مليئة بمصالح عميقة تدافع عن نفسها، سواء في توزيع الكتب والمكاسب منها والمكاسب من الدروس الخصوصية والامتحانات وغيرها، وكل هذه العوامل كانت تحاول مواجهة التقدم"، حسب قوله.