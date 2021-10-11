أعاد تفعيل وزارة الاستثمار.. الملك الأردني يوافق على رابع تعديل في حكومة الخصاونة

وافق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني -اليوم الاثنين- على تعديل جديد في حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، شمل 9 وزارات، وأعاد فيه تفعيل وزارة الاستثمار، وهو التعديل الرابع الذي تشهده حكومة الخصاونة منذ تشكيلها في أكتوبر/تشرين الأول 2020.

وحسب مرسوم أعلنه الديوان الملكي -في بيان- فإن التعديل شمل 9 وزارات ليس بينها حقائب سيادية، وتضمن إخراج 7 وزراء من الحكومة، ونقل وزير النقل يوسف محمود الشمالي، إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

وشمل التعديل الرابع إعادة تفعيل وزارة الاستثمار لتحفيز الاستثمار الأجنبي من أجل خلق وظائف تحتاج إليها المملكة بشدة لمواجهة معدل بطالة قياسي يبلغ 25%.

وأبقى الخصاونة على الاقتصادي محمد العسعس، خريج جامعة هارفارد، في منصبه وزيرا للمالية. ونال العسعس إشادة صندوق النقد الدولي لتعامله مع الاقتصاد خلال الجائحة، وتفاوضه على برنامج للصندوق مدته 4 سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار، مشيرا إلى الثقة في برنامج الإصلاح بالأردن.

وعين الملك عبد الله الثاني الخصاونة -وهو دبلوماسي سابق وأحد معاوني القصر الملكي- في شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2020 لاستعادة ثقة الشعب في التعامل مع أزمة فيروس كورونا وتهدئة الغضب إزاء إخفاق الحكومات المتعاقبة في الوفاء بتعهدات تحقيق الرخاء وكبح الفساد.

وتواجه الحكومة مهمة شاقة لإنعاش النمو في اقتصاد عانى العام الماضي من أعمق انكماش منذ عقود، مع تفاقم البطالة والفقر جراء الجائحة.

وكانت الحكومة الأردنية قبل التعديل الأخير تضم 31 وزيرا، ومع إعادة تفعيل وزارة الاستثمار التي ألغاها الخصاونة في التعديل الثاني على حكومته بمارس/آذار الماضي، أصبحت تتشكل من 32 وزيرا.