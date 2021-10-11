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سياسة|عراق

مفوضية الانتخابات بالعراق: النسبة الأولية للمشاركة في الانتخابات العامة بلغت 41%

من المتوقع أن تعلن النتائج الأولية للانتخابات في وقت لاحق من اليوم الاثنين.

Iraqis vote in general election
أكثر من 3 آلاف و200 مرشح تنافسوا في الانتخابات المبكرة (رويترز)
11/10/2021-|آخر تحديث: 11/10/202107:06 AM (مكة المكرمة)

أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الاثنين، أن نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات العامة المبكرة التي أجريت أمس الأحد بلغت 41%.

ووفق إعلان سابق من المفوضية، فمن المتوقع أن تعلن النتائج الأولية للانتخابات في وقت لاحق من اليوم الاثنين.

وتنافس في هذه الانتخابات أكثر من 3 آلاف و200 مرشح يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، للفوز بـ329 مقعدا في البرلمان.

وحسب أرقام مفوضية الانتخابات، فإن 24.9 مليون عراقي يحق لهم التصويت في الانتخابات من أصل نحو 40 مليون نسمة. وصوّت أكثر من 800 ألف عراقي في الاقتراع الخاص الجمعة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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