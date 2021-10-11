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سياسة|عراق

رئيس الوزراء العراقي يعلن القبض على نائب أبو بكر البغدادي

من وكالة الانباء العراقية، صورة للقبض علىسامي جاسم محمد جعاطة العجوز الجبوري الملقب بأبو آسيا وأبو عبدالقادر الزبيدي نائب أبو بكر البغدادي
صورة نشرتها وكالة الأنباء العراقية، لنائب زعيم تنظيم الدولة السابق بعد القبض عليه (الصحافة العراقية)
11/10/2021-|آخر تحديث: 11/10/202111:08 AM (مكة المكرمة)

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في تغريدة على "تويتر" (Twitter) اليوم الاثنين أن قوات الأمن العراقية ألقت القبض على سامي جاسم نائب زعيم تنظيم الدولة الإسلامية السابق ومسؤول المالية بالتنظيم.

وقال رئيس الوزراء "في الوقت الذي كانت فيه عيون أبطالنا في القوات الأمنية يقظة لحماية الانتخابات، كانت ذراعهم الأصيلة في جهاز المخابرات تنفذ واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود للقبض على المدعو سامي جاسم".

ولم يقدم الكاظمي مزيدا من التفاصيل بشأن مكان وظروف اعتقال سامي جاسم.

وقُتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية السابق أبو بكر البغدادي في غارة لقوات خاصة أميركية بشمال غرب سوريا في عام 2019.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن "سامي جاسم محمد الجبوري الذي كان له دور فعال في إدارة الشؤون المالية لعمليات" تنظيم الدولة الإسلامية، بحسب برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية.

ويوم أمس الأحد وعد الكاظمي بعد إدلائه بصوته في الانتخابات بأن يعلن اليوم الاثنين عن خبر مهم.

المصدر : وكالات

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