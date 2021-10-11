أكملت مفوضية الانتخابات العراقية إعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في جميع محافظات البلاد، التي أظهرت تقدم كتلة التيار الصدري.

وحسب هذه النتائج، فقد تقدمت كتلة التيار الذي يتزعمه مقتدى الصدر في 6 محافظات.

وقد نشرت مفوضية الانتخابات أسماء الفائزين على موقعها الإلكتروني، من دون الإشارة إلى الكتل السياسية التي ينتمون إليها.

واستنادا إلى أسماء الفائزين، قالت وكالة الأنباء العراقية إن الكتلة الصدرية تصدرت النتائج بـ73 مقعدا من أصل 329، أما كتلة "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي ففازت بـ38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ37 مقعدا.

وقال رئيس المفوضية العليا للانتخابات جليل عدنان خلف في مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين إن المفوضية ستبدأ في تلقي الطعون اعتبارا من يوم غد الثلاثاء ولمدة 3 أيام.

الصدر قال إن أي تدخل في الشأن العراقي سيكون له رد (رويترز)

من جهته، شدد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري على أنه "لا تقاسم للسلطة على حساب الشعب".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده بعد صدور النتائج الأولية، أن أي تدخل في الشأن العراقي سيكون له رد دبلوماسي وربما شعبي، وفق قوله. كما طالب بحصر السلاح بيد الدولة.

نسب المشاركة

وأعلنت مفوضية الانتخابات تطابق نتائج العد والفرز اليدوي مع الإلكتروني، وقالت إن نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات التي جرت أمس الأحد بلغت 41%.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن أدنى نسبة مشاركة في الانتخابات سجلت في العاصمة بغداد، حيث لم تتجاوز 32%، بينما سجلت أعلى نسبة مشاركة في محافظة دهوك بإقليم كردستان وبلغت 54%.

وجاءت محافظة صلاح الدين شمالي البلاد في المرتبة الثانية، بنسبة بلغت 48%، وفقا لمفوضية الانتخابات.

وتنافس في هذه الانتخابات أكثر من 3 آلاف و200 مرشح يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، للفوز بـ329 مقعدا في البرلمان.