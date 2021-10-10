ناقشا القضايا الإستراتيجية المشتركة.. الشيخ تميم يستقبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رئيسَ لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور روبرت مننديز.

وقد استعرض الطرفان في مباحثاتهما علاقات التعاون والصداقة بين البلدين في المجالات الإستراتيجية المشتركة.

كما ناقشا أبرز المستجدات الإقليمية والدولية سيما تطورات الأوضاع في أفغانستان.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يجتمع مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الصديقة، الذي يزور البلاد حاليا، وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة. #قناhttps://t.co/cgWKlM7vJm pic.twitter.com/YQzZKbjrf0 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 10, 2021

من جهته، اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع ضيف البلاد.

وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة.