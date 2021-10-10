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سياسة|قطر

ناقشا القضايا الإستراتيجية المشتركة.. الشيخ تميم يستقبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي

سمو أمير البلاد المفدى يستقبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي والوفد المرافق، وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارتهم للبلاد، وتم خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون والصداقة بين البلدين في عدد من المجالات الاستراتيجية المشتركة. #قنا
الشيخ تميم بحث مع السيناتور الأميركي روبرت مننديز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين (قنا)
10/10/2021

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رئيسَ لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور روبرت مننديز.

وقد استعرض الطرفان في مباحثاتهما علاقات التعاون والصداقة بين البلدين في المجالات الإستراتيجية المشتركة.

كما ناقشا أبرز المستجدات الإقليمية والدولية سيما تطورات الأوضاع في أفغانستان.

من جهته، اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع ضيف البلاد.

وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا)

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