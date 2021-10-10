نصبت سلطات الاحتلال الجسر الخشبي الموصل إلى تلة المغاربة بعد انهيار التلة عام 2004 بسبب عاصفة ثلجية، وكانت هذه التلة هي الممر الواصل بين باب المغاربة في سور المدينة وباب المغاربة في سور المسجد الأقصى.
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم منزل خطيب الأقصى وتستدعيه للتحقيق
10/10/2021-|آخر تحديث: 10/10/202110:15 AM (مكة المكرمة)
اقتحمت قوات الاحتلال منزل خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري في حي الصوانة بالقدس المحتلة فجر اليوم الأحد، وسلّمته أمرا بالحضور للتحقيق في مركز شركة المسكوبية بالقدس الغربية.
وأبلغ الشيخ صبري الجزيرة أن قوة من المخابرات وشرطة الاحتلال اقتحمت منزله، وسلّمته تبليغا للحضور للتحقيق قبل ظهر اليوم من دون إبداء الأسباب.
ووصف الشيخ صبري ما حدث بأنه استفزاز متعمّد، وتدخل في شؤون المسجد الأقصى.
ورأى أن استدعاءه يأتي على خلفية مواقف أعلنها ضد السماح للمتطرفين اليهود بالاستمرار في اقتحام المسجد الأقصى، والإذن لهم بالصلاة الصامتة في باحاته.
المصدر : الجزيرة