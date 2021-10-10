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سياسة|فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم منزل خطيب الأقصى وتستدعيه للتحقيق

خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري في طريقه لمركز توقيف "المسكوبية" عقب تسليمه استدعاء الاحتلال للتحقيق صباح اليوم (مواقع التواصل الإجتماعي)
10/10/2021-|آخر تحديث: 10/10/202110:15 AM (مكة المكرمة)

اقتحمت قوات الاحتلال منزل خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري في حي الصوانة بالقدس المحتلة فجر اليوم الأحد، وسلّمته أمرا بالحضور للتحقيق في مركز شركة المسكوبية بالقدس الغربية.

وأبلغ الشيخ صبري الجزيرة أن قوة من المخابرات وشرطة الاحتلال اقتحمت منزله، وسلّمته تبليغا للحضور للتحقيق قبل ظهر اليوم من دون إبداء الأسباب.

ووصف الشيخ صبري ما حدث بأنه استفزاز متعمّد، وتدخل في شؤون المسجد الأقصى.

ورأى أن استدعاءه يأتي على خلفية مواقف أعلنها ضد السماح للمتطرفين اليهود بالاستمرار في اقتحام المسجد الأقصى، والإذن لهم بالصلاة الصامتة في باحاته.

المصدر : الجزيرة

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