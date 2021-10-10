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سياسة|عراق

الانتخابات العراقية 2021 في فيديوهات.. الاقتراع وآليات الانتخاب وخصوصيات الدورة الحالية

Ahead of early elections in Iraq
جانب من الحملات الانتخابية في أحد شوارع بغداد (الأناضول)
10/10/2021

بدأ الناخبون العراقيون اليوم الأحد الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية المبكرة؛ ويبلغ عدد المرشحين 3227 مرشحا، بينهم 950 امرأة، في حين يبلغ عدد مقاعد البرلمان 329.

ويبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت في عموم البلاد نحو 25 مليونا، بينهم نحو مليون و200 ألف كان يحق لهم التصويت في الاقتراع الخاص الذي تم الجمعة الماضية.

آلية الاقتراع الجديدة في العراق

آلية الاقتراع الجديدة في العراق صمّمت -حسب المعنيين- للحيلولة دون وقوع عمليات تزوير كما حدث في الانتخابات السابقة؛ إذ تحوي البطاقة البيومترية كل البيانات المتعلقة بالناخب فضلا عن صورته الشخصية وبصمات أصابعه.

الانتخابات البرلمانية دستوريا

فصّل الدستور العراقي الصادر في 2005 بمواده المختلفة جميع المبادئ والحقوق واختصاصات المؤسسات المشكلة للحكم. نتعرف على أبرز بنود هذا الدستور الذي تنظم وفقه انتخابات مجلس النواب الحالية.

القانون الانتخابي الجديد

يقسم القانون الجديد العراق إلى 83 دائرة انتخابية، وسيتم انتخاب من 3 إلى 5 مرشحين من كل دائرة. وينص القانون على ضرورة وجود تمثيل نسائي في البرلمان لا يقل عن 25%.

الاقتراع الخاص في الانتخابات

حسب مفوضية الانتخابات العراقية، فقد بلغ عدد الناخبين الكلي للاقتراع الخاص مليونا و570 ألفا، و727 ناخبا. هذا التقرير يعرفنا على الاقتراع الخاص في الانتخابات العراقية.

ما الذي يميز الانتخابات هذه المرة؟

العراق يخوض خامس تجربة انتخابية منذ عام 2003، وتكتسب أهمية خاصة هذه المرة كونها انتخابات مبكرة جاءت بعد احتجاجات واسعة اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2019 للمطالبة بإصلاح الأوضاع.

الانتخابات ودور المرأة

عاد الحديث عن حجم دور المرأة في الحياة السسياسية والاقتصادية بالبلاد مجددا مع استعداد العراقيين لانتخاب مجلس نوابهم، وفي ظل ضمان القانون للمرأة 25% من المقاعد بالمجلس وفق نظام الكوتا.

جدل بشأن توظيف المال السياسي في الانتخابات

يمثّل توظيف المال السياسي في الانتخابات العراقية ظاهرة تزايدت وتيرتها في الانتخابات البرلمانية الحالية. وبينما ينفق بعض المرشحين أقل من 10 آلاف دولار على حملاتهم الانتخابية، يلفّ الغموض إنفاق مرشحين مبالغ كبيرة.

انتخابات بعد عامين من احتجاجات شعبية

مرّت سنتان على احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول في العراق، التي أدّت إلى استقالة الحكومة العراقية السابقة. وخلال هذه الفترة، انبثقت حركات سياسية جديدة، لكنها تختلف في نظرتها إلى الانتخابات بين مؤيد ومعارض.

 

 

المصدر : الجزيرة

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