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سياسة|إسرائيل

ضمن جولة وداع قبل انسحابها من الحياة السياسية.. ميركل في زيارة أخيرة لإسرائيل

German Chancellor Angela Merkel in Israel- - JERUSALEM - OCTOBER 10: (----EDITORIAL USE ONLY – MANDATORY CREDIT - ISRAELI GOVERNMENT PRESS OFFICE (GPO) / HANDOUT" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) German Chancellor Angela Merkel (L) meets Israeli Prime Minister Naftali Bennett (R) in West Jerusalem on October 10, 2021.
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بالقدس المحتلة (الأناضول)
10/10/2021-|آخر تحديث: 10/10/202103:46 PM (مكة المكرمة)

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأحد في القدس المحتلة، أن أمن إسرائيل سيبقى أولوية "لأي حكومة ألمانية" بداية زيارة رسمية لإسرائيل في إطار جولة وداع قبل انسحابها من الحياة السياسية التي استمرت 16 عاما.

واجتمعت ميركل، في ثامن وآخر زيارة تقوم بها لإسرائيل منذ توليها السلطة، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ومن المقرر أن تزور نصب "ياد فاشيم" المقام في القدس المحتلة تكريما لـ 6 ملايين يهودي قتلهم النازيون.

وألمانيا حليف أوروبي رئيسي لإسرائيل منذ الحرب العالمية الثانية، وقد سعت ميركل إلى تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية الثنائية رغم اختلافها مع إسرائيل في السياسات المتعلقة بالفلسطينيين وإيران.

إيران

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي -خلال احتفالية أقامتها حكومته للاحتفاء بميركل- إن إيران تستثمر الوقت لمواصلة مشروعها النووي، موضحا أن مسؤولية إسرائيل هي التأكد عمليا وضمان ألا تصل طهران إلى امتلاك سلاح نووي.

ومن جانبها، قالت ميركل إنه يجب عمل كل ما يلزم لضمان ألا تشكل القدرات النووية الإيرانية خطرا على إسرائيل، وأَضافت أن الوضع صعب الآن، لكن بدون اتفاق جيد مع طهران سيصبح الوضع أكثر صعوبة، وأن القضية أصبحت أكثر الحاحا مع تقدم إيران في تخصيب اليورانيوم.

وقالت المستشارة الألمانية لرئيس الوزراء الإسرائيلي في لقاء خاص وفقا لنص ما دار بينهما الذي وزعه مكتب بينيت "أريد أن أغتنم هذه الفرصة للتأكيد على أن قضية أمن إسرائيل ستظل لها أهمية محورية وموضوعا رئيسيا لكل حكومة ألمانية".

وقالت فيما بعد لدى حضورها جلسة لمجلس الوزراء برئاسة بينيت "إنها هبة من التاريخ أسهمت فيها إسرائيل كثيرا أن تتمكن ألمانيا من الجلوس هنا معكم اليوم، إذ إن تاريخ المحرقة حادثة فردية نحن مستمرون في تحمل المسؤولية عنها كل مرحلة من التاريخ بما في ذلك المستقبل".

وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بضيفته لاضطلاعها بدور خاص في علاقة نشأت في ظل جرح تاريخي غائر.

وقال "أولئك الذين يحتفظون بالحياد في الصراع بين إسرائيل ودول مثل إيران وجماعات مثل حماس وحزب الله فقدوا بوصلتهم الأخلاقية، وأنت أيتها المستشارة كنت لسنوات بوصلة أخلاقية للقارة الأوروبية بالكامل في تعزيز مسلك لا تهاون فيه لدعم إسرائيل".

ويعارض بينيت قيام دولة فلسطينية مما يجعله على خلاف بشأن هذه القضية مع قوى غربية مثل ألمانيا.

وقالت ميركل لمجلس الوزراء الإسرائيلي "نحن نختلف أحيانا في مسائل مثل ما إذا كان ينبغي تنفيذ حل الدولتين مع الفلسطينيين لكننا نتفق، فيما أعتقد، على ضرورة أن تكون هناك على الدوام رؤية لبقاء دولة إسرائيل اليهودية الديمقراطية".

ورغم تأييدها لحل الدولتين، فمن غير المقرر أن تزور ميركل رام الله حيث مقر السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس في الضفة الغربية المحتلة.

ورغم معارضتها الصريحة للاستيطان، تواجه ميركل انتقادات من ناشطين من أجل حقوق الإنسان يتهمونها بعدم اعتماد موقف حازم بهذا الصدد.

وقال عمر شاكر خبير النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بمنظمة هيومن رايتس ووتش "يتحتم على الحكومة الألمانية الجديدة أن تضع حقوق الإنسان في صلب سياستها المتعلقة بإسرائيل وفلسطين".

وستحصل ميركل، عالمة الفيزياء البالغة من العمر 67 عاما، على درجة الدكتوراه الفخرية في وقت لاحق اليوم من معهد التخنيون للتكنولوجيا في حيفا.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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