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سياسة

روسيا.. مصرع 16 في تحطم طائرة تقلّ مظليين بتتارستان

تحطم طائرة "أنتونوف-24" روسية أثناء هبوطها شرقي سيبيريا سنة 2019
طائرة روسية متحطمة في سيبيريا أثناء هبوطها (أسوشيتد برس-أرشيف)
10/10/2021

لقي 16 شخصا مصرعهم وأصيب 7 في تحطم طائرة من طراز "إل-410" تقلّ مظليين اليوم الأحد، بالقرب من مدينة منزيلينسك بمنطقة تتارستان بجمهورية تتارستان التابعة لروسيا الاتحادية.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية إن الطائرة كانت تقل مجموعة من هواة القفز بالمظلات، وأضافت أنه جرى انتشال 7 أحياء. والطائرة من طراز "ليت إل-410 تربوليت" وهي طائرة نقل قصيرة المدى بمحركين.

ولفتت إلى أن الطائرة -التابعة لأحد نوادي الطيران- سقطت صباح اليوم الأحد بعد مدة وجيزة على إقلاعها من مطار بالقرب من مدينة منزيلينسك بجمهورية تتارستان.

وتحسنت معايير سلامة الطيران في روسيا في السنوات القليلة الماضية، لكن الحوادث ليست نادرة خاصة في الرحلات التي تقوم بها طائرات قديمة في مناطق نائية.

وتحطمت طائرة نقل قديمة من طراز "أنتونوف-26" في أقصى شرق روسيا الشهر الماضي مما أسفر عن مقتل ستة ركاب، وتوفي 28 شخصا كانوا على متن طائرة من الطراز نفسه ذي المحركين تحطمت في كامشاتكا في يوليو/تموز.

المصدر : وكالات

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