إيران تعلن امتلاكها أكثر من 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن إيران تملك أكثر من 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، متهما جهات عدة وصفها بالمعادية بالضغط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتزويدها بمعلومات خاطئة كي تحرّض الوكالة على إيران.

وقال إن طهران طلبت من الوكالة وضع حد لهذه التدخلات السياسية التي قال إنها تتمّ غالبا من جانب إسرائيل والجهات المعادية للنظام الإيراني، لكنّ طهران لم تتلق أي رد، حسب تعبيره.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قال إن قلق طهران الرئيسي في أي محادثات لإنقاذ الاتفاق النووي سيكون مرتبطا بسبل التحقق من رفع العقوبات الأميركية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن عبد اللهيان كرر خلال زيارته سوريا القول إن إيران ستعود "قريبا" إلى المحادثات النووية مع القوى العالمية والتي تشمل مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة.

ونقلت وسائل الإعلام عنه قوله "بالطبع سنعود قريبا إلى محادثات فيينا وسنركز على قضية التحقق والحصول على الضمانات الضرورية لتنفيذ الالتزامات من قبل الأطراف الغربية".