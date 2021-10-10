Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|عراق

إقبال ضعيف على انتخابات العراق والمسؤولون يحثون المواطنين على التصويت

Iraqis vote in general election
منظر عام لأحد مراكز الاقتراع في بغداد ويبدو أن لا إقبال عليه من الناخبين في الساعات الأولى (رويترز)
10/10/2021

سجلت لجان الانتخابات العراقية إقبالا ضعيفا حتى الثانية من بعد ظهر اليوم الأحد، وأفاد مراسلو الجزيرة في مدن عدة بذلك. من جهتهم، حث المسؤولون العراقيون المواطنين على التصويت لإنتاج برلمان يمثل الجماهير.

وأفاد مدير مكتب الجزيرة في بغداد وليد إبراهيم بأن الإقبال كان متواضعا، مشيرا إلى أن الإقبال الأكبر سيكون على الأرجح بعد ساعات الظهيرة.

وقال مراسل الجزيرة في أربيل بإقليم كردستان العراق أحمد الزاويتي إن الإقبال على مراكز الاقتراع كان ضعيفا كذلك، لافتا إلى أن ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع ليس في أربيل حيث يوجد بل في مختلف مناطق الإقليم.

وفي الموصل (مركز محافظة نينوى) أوضح مراسل الجزيرة هناك أمير فندي أن الإقبال ربما أقل مما شهده إقليم كردستان في الساعات الأولى للانتخابات، مشيرا إلى تقديرات أفادت بقدوم نحو 10% فقط.

ولم يكن المشهد مختلفا في كل من محافظة ذي قار (جنوبي البلاد) ومحافظة الأنبار (غربي البلاد) حيث لم يسجل توجه إلا أعداد قليلة من المواطنين إلى مراكز الاقتراع.

تعطل أجهزة الاقتراع

وخلال اليوم سجلت شكاوى بتعطل أجهزة الاقتراع في عدد من المحافظات، وأفادت منظمة تموز لمراقبة الانتخابات بتوقف عشرات أجهزة التصويت في مراكز عدة بمحافظتي ذي قار وكركوك، كما أفادت أنباء بتعطل الأجهزة في مدن إقليم كردستان.

وإزاء ذلك بيّنت مفوضية الانتخابات العليا المستقلة أنها تعمل على إصلاح هذه الأعطال كما أنها استبدلت بعض الأجهزة.

وتستمر عملية التصويت حتى السادسة من مساء اليوم الأحد، ويبلغ عدد المرشحين 3227 مرشحا، بينهم 950، في حين يبلغ عدد مقاعد البرلمان العراقي 329. ويبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت في عموم البلاد نحو 25 مليونا، بينهم أكثر من 800 ألف صوّتوا في الاقتراع الخاص الجمعة الماضية.

المسؤولون

وقد أدلى الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بصوتيهما في الانتخابات التشريعية المبكرة في بغداد.

وقال الكاظمي بعد الإدلاء بصوته إن كل العراقيين مدعوون للتصويت والإسهام في تغيير واقعهم، وأضاف أن الوقت لا يزال متاحا أمام الناخبين ليخرجوا للتصويت.

وقال الرئيس العراقي أمس السبت إن الانتخابات البرلمانية فرصة لبناء دولة مقتدرة، مؤكدا دعوة العراقيين للمشاركة بكثافة في الانتخابات، وناشدهم أن يكون هذا الاستحقاق لحظة وطنية لتصحيح الأخطاء، ومواجهة التحديات الكبيرة، وضرب الفساد، وتحقيق العدالة في منح الفرص للمواطنين، والعمل على مراجعة الدستور وتعزيز استقرار البلد وسيادته، معتبرا أن الإصلاح المنشود يتحقق بالاحتكام إلى الشعب.

ولفت إلى أن الانتخابات تشرف عليها مفوضية مستقلة جديدة مكونة من قضاة عراقيين، وأن قوانين ولوائح ضابطة جديدة وضعت في مسعى لضمان نزاهة الانتخابات.

Security measures increased in election centers in Kirkukمئات الآلاف من عناصر القوات الأمنية انتشروا لتأمين مراكز الاقتراع في أنحاء العراق (الأناضول)

استنفار أمني

وقد أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات اتخاذ قرارات خاصة بيوم الاقتراع العام، من بينها إغلاق منافذ البلاد الجوية والبرية حتى الساعة السادسة من صبيحة يوم غد الاثنين، وقررت اللجنة أيضا إغلاق مداخل المحافظات ومنع حركة الأشخاص والتجمعات.

وقال يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق إن القوات الأمنية جاهزة لتأمين العملية الانتخابية في البلاد.

وأضاف أن القوات العراقية جاهزة للتصدي بحزم لأي محاولات للمساس بالعملية الانتخابية أو سلامة الناخب.

من جانبه، قال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية جليل عدنان إن الانتخابات الحالية مختلفة عن سابقاتها من حيث الإقبال عليها والتغيير في النظام الانتخابي.

ودعا عدنان العراقيين للمشاركة على نحو أكبر في الانتخابات لأنها السبيل الوحيد لتغيير السلطة في العراق.

 

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

وسط استنفار أمني وإغلاق للحدود.. بدء التصويت في الانتخابات التشريعية العراقية المبكرة

بدأ الناخبون في العراق صباح اليوم الأحد الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية المبكرة، ويستمر التصويت حتى السادسة من مساء اليوم، وذلك في ظل إجراءات أمنية مشددة أبرزها إغلاق المنافذ الجوية والبرية.

10/10/2021

الانتخابات العراقية 2021 في فيديوهات.. الاقتراع وآليات الانتخاب وخصوصيات الدورة الحالية

بدأ الناخبون العراقيون اليوم الأحد الإدلاء بأصواتهم بالانتخابات التشريعية؛ ويبلغ عدد المرشحين 3227 مرشحا، بينهم 950 امرأة، في حين يبلغ عدد مقاعد البرلمان 329، وعدد الذين يحق لهم التصويت نحو 25 مليونا.

10/10/2021

توقعات بعدم حدوث تغيير.. صمت في العراق يسبق الانتخابات التشريعية المبكرة غدا

انطلقت مرحلة الصمت الانتخابي في العراق تمهيدا للانتخابات التشريعية المبكرة غدا الأحد، وذلك بعد الاقتراع الخاص الذي شهد إقبالا كبيرا للناخبين. ويتوقع خبراء ألا تفضي الانتخابات إلى تغيير المشهد السياسي.

9/10/2021
المزيد من سياسة

المخابرات العراقية تلقي القبض على نائب أبو بكر البغدادي

epa08548069 Iraqi Prime Minister Mustafa al-Kadhemi speaks during a press conference in Basra, southern Iraq, 15 July 2020. Al-Kadhimi arrived in Basra governorate to attend a Council of Ministers meeting. EPA-EFE/AHMAD AL-RUBAYE / POOL POOL

توفير ممر آمن لمغادرة الأجانب.. إشادة أفغانية أميركية بمحادثات قطر وطالبان تدعو لتنفيذ اتفاق الدوحة

Taliban delegates are seated in a plane in an unidentified location, in this handout photo uploaded to social media on October 9, 2021. Picture uploaded on on October 9, 2021. Social media handout/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

تبون يتهم فرنسا بالكذب ويرفض إقامة قواعد أجنبية في الجزائر

عبد القدير خان.. عالم حمى وطنا

الأكثر قراءة

عندما يؤمن العلم بالله.. كتاب جديد يقلب قناعات قديمة حول العلوم والإيمان رأسا على عقب

شاهد.. ميسي يسجل هدفا غريبا وكولومبيا تنهي السجل المثالي للبرازيل في تصفيات المونديال

World Cup - South American Qualifiers- Argentina v Uruguay Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Argentina v Uruguay - El Monumental, Buenos Aires, Argentina - October 10, 2021 Argentina's Lionel Messi celebrates scoring their first goal REUTERS/Agustin Marcarian
logo

هوس مستر أوليمبيا.. لماذا يموت لاعبو كمال الأجسام في سن صغيرة؟

صنع قنبلتها النووية واغتاله “كورونا”.. قصة حياة عبد القدير خان أسطورة باكستان

العالم النووي عبد القدير خان مهندس البرنامج النووي الباكستاني (الفرنسية)