سجلت لجان الانتخابات العراقية إقبالا ضعيفا حتى الثانية من بعد ظهر اليوم الأحد، وأفاد مراسلو الجزيرة في مدن عدة بذلك. من جهتهم، حث المسؤولون العراقيون المواطنين على التصويت لإنتاج برلمان يمثل الجماهير.

وأفاد مدير مكتب الجزيرة في بغداد وليد إبراهيم بأن الإقبال كان متواضعا، مشيرا إلى أن الإقبال الأكبر سيكون على الأرجح بعد ساعات الظهيرة.

وقال مراسل الجزيرة في أربيل بإقليم كردستان العراق أحمد الزاويتي إن الإقبال على مراكز الاقتراع كان ضعيفا كذلك، لافتا إلى أن ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع ليس في أربيل حيث يوجد بل في مختلف مناطق الإقليم.

وفي الموصل (مركز محافظة نينوى) أوضح مراسل الجزيرة هناك أمير فندي أن الإقبال ربما أقل مما شهده إقليم كردستان في الساعات الأولى للانتخابات، مشيرا إلى تقديرات أفادت بقدوم نحو 10% فقط.

ولم يكن المشهد مختلفا في كل من محافظة ذي قار (جنوبي البلاد) ومحافظة الأنبار (غربي البلاد) حيث لم يسجل توجه إلا أعداد قليلة من المواطنين إلى مراكز الاقتراع.





تعطل أجهزة الاقتراع

وخلال اليوم سجلت شكاوى بتعطل أجهزة الاقتراع في عدد من المحافظات، وأفادت منظمة تموز لمراقبة الانتخابات بتوقف عشرات أجهزة التصويت في مراكز عدة بمحافظتي ذي قار وكركوك، كما أفادت أنباء بتعطل الأجهزة في مدن إقليم كردستان.

وإزاء ذلك بيّنت مفوضية الانتخابات العليا المستقلة أنها تعمل على إصلاح هذه الأعطال كما أنها استبدلت بعض الأجهزة.

وتستمر عملية التصويت حتى السادسة من مساء اليوم الأحد، ويبلغ عدد المرشحين 3227 مرشحا، بينهم 950، في حين يبلغ عدد مقاعد البرلمان العراقي 329. ويبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت في عموم البلاد نحو 25 مليونا، بينهم أكثر من 800 ألف صوّتوا في الاقتراع الخاص الجمعة الماضية.

صوتكَ مستقبلك، اليوم كنتُ أول من شارك في التصويت في الانتخابات التي وعدنا شعبنا و أوفينا.. يا شعبنا العزيز نساءً ورجالاً وشباباً شاركوا وارسموا مستقبلكم بأيديكم .

اعزمْ وتوكل ولاتتردد، مستقبلكم بمشاركتكم. pic.twitter.com/8SiJhc3ez1 — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) October 10, 2021

المسؤولون

وقد أدلى الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بصوتيهما في الانتخابات التشريعية المبكرة في بغداد.

وقال الكاظمي بعد الإدلاء بصوته إن كل العراقيين مدعوون للتصويت والإسهام في تغيير واقعهم، وأضاف أن الوقت لا يزال متاحا أمام الناخبين ليخرجوا للتصويت.

وقال الرئيس العراقي أمس السبت إن الانتخابات البرلمانية فرصة لبناء دولة مقتدرة، مؤكدا دعوة العراقيين للمشاركة بكثافة في الانتخابات، وناشدهم أن يكون هذا الاستحقاق لحظة وطنية لتصحيح الأخطاء، ومواجهة التحديات الكبيرة، وضرب الفساد، وتحقيق العدالة في منح الفرص للمواطنين، والعمل على مراجعة الدستور وتعزيز استقرار البلد وسيادته، معتبرا أن الإصلاح المنشود يتحقق بالاحتكام إلى الشعب.

ولفت إلى أن الانتخابات تشرف عليها مفوضية مستقلة جديدة مكونة من قضاة عراقيين، وأن قوانين ولوائح ضابطة جديدة وضعت في مسعى لضمان نزاهة الانتخابات.

مئات الآلاف من عناصر القوات الأمنية انتشروا لتأمين مراكز الاقتراع في أنحاء العراق (الأناضول)

استنفار أمني

وقد أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات اتخاذ قرارات خاصة بيوم الاقتراع العام، من بينها إغلاق منافذ البلاد الجوية والبرية حتى الساعة السادسة من صبيحة يوم غد الاثنين، وقررت اللجنة أيضا إغلاق مداخل المحافظات ومنع حركة الأشخاص والتجمعات.

وقال يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق إن القوات الأمنية جاهزة لتأمين العملية الانتخابية في البلاد.

وأضاف أن القوات العراقية جاهزة للتصدي بحزم لأي محاولات للمساس بالعملية الانتخابية أو سلامة الناخب.

من جانبه، قال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية جليل عدنان إن الانتخابات الحالية مختلفة عن سابقاتها من حيث الإقبال عليها والتغيير في النظام الانتخابي.

ودعا عدنان العراقيين للمشاركة على نحو أكبر في الانتخابات لأنها السبيل الوحيد لتغيير السلطة في العراق.