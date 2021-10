في الذكرى الثانية للاحتجاجات.. مظاهرات في العراق تنتقد عدم استجابة الحكومة لمطالب "انتفاضة أكتوبر"

خرجت مظاهرات في العراق -اليوم الجمعة- في الذكرى الثانية للاحتجاجات المطالبة بتغيير الطبقة السياسية ومحاربة الفساد، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

وشارك المئات في مظاهرات ببغداد، كما خرجت مظاهرات في مدينة الناصرية جنوبي العراق، وأكد المحتجون أنهم ماضون في طريق "الثورة".

وقال مراسل الجزيرة إن المتظاهرين تجمعوا في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية، لإحياء الذكرى الثانية لاحتجاجات أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وأضاف أن قوات الأمن العراقية فرضت إجراءات أمنية مشددة في محيط الساحة التي شهدت انطلاق الاحتجاجات قبل عامين، للمطالبة بإصلاحات في البلاد.

وأكد ناشطون للجزيرة أن احتجاجات اليوم تهدف للتأكيد على مطالب المتظاهرين، وهي: تغيير المنظومة السياسية، وكشف الضالعين في قتل المتظاهرين ومحاسبتُهم.

#Iraq : Hundreds of protesters in Tahrir Square in #Baghdad to mark October protests two years ago #ساحة_التحرير #بَغْدَاد pic.twitter.com/lEXi6X3Q10

— sebastian usher (@sebusher) October 1, 2021