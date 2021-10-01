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سياسة|إيران

بعد كشف إيران عن مدن صاروخية تحت الأرض.. أمير سعودي يعلق ويعتبر طهران تهديدا للمنطقة

قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسیري (وكالة الأنباء الإيرانية)
قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسیري (وكالة الأنباء الإيرانية)
1/10/2021-|آخر تحديث: 1/10/202107:33 PM (مكة المكرمة)

غرد أمير سعودي معلقا على تصريحات لقائد عسكري إيراني كشف فيها أن بلاده بنت مدنا صاروخية تحت الأرض على طول سواحل الخليج وبحر عمان.

وكتب الأمير سطام بن خالد آل سعود في تغريدة على صفحته بتويتر "هذه التصريحات هي بمثابة تهديد لدول العالم لتمرير الاتفاق النووي، وهي نتيجة حتمية ومتوقعة من تهاون هذه الدول في التعامل مع الملف الإيراني".

وأضاف أن "سلوكيات إيران تؤكد أنها دولة طائفية إرهابية عدائية تمثل تهديدا للمنطقة، وليس مثل ما يحاول البعض تصوريه من أجل مصالحهم الاقتصادية بإيران".

وكان قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسیري قال، في حوار أجرته معه قناة "العالم" الإيرانية ونشرت بعض مضامينه وسائل إعلام محلية، "إن المدن الصاروخية الواقعة تحت الأرض موجودة على طول سواحل الخليج الفارسي وبحر عمان وممتدة في العرض على مسافة أكثر من 70 كلم من الساحل نحو الداخل وهي مسلحة بالكامل".

وقال -وفقا لما نقلته وسائل إعلام إيرانية من تلك المقابلة- إن "ما عرضناه لم یكن إلا جزءا یسیرا من هذه المدن الواقعة تحت الأرض كي یراها الأعداء".

وأضاف "یمكن لصواريخنا أن تُطلق من مواقعها في هذه المدن الواقعة تحت الأرض، لیس من مدن الصواریخ فحسب، بل من المدن العائمة أيضا".

المصدر : الصحافة الإيرانية + مواقع التواصل الاجتماعي

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