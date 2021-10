أفغانستان.. طالبان تهاجم مخبأ لتنظيم الدولة والأمم المتحدة تدعو لصرف أموال المساعدات

أعلنت حركة طالبان أنها دهمت اليوم الجمعة مخبأ لتنظيم الدولة الإسلامية وقتلت واعتقلت عددا من عناصره عقب تفجير استهدف سيارة لقوات الحكومة شمال كابل، في حين دعت الأمم المتحدة المانحين إلى التعجيل بصرف الأموال لتوفير المساعدات لأفغانستان.

فقد نقل مراسل الجزيرة عن مصادر محلية في أفغانستان أن تفجيرا استهدف سيارة تابعة لقوات الحكومة في منطقة شاريكار، مركز ولاية بروان شمال كابل.

وقالت مصادر في حركة طالبان إن قوات الحكومة اشتبكت بعد وصولها إلى موقع التفجير مع مسلحين في المنطقة. كما ذكر شهود عيان أن القوات الحكومية تمكنت من الكشف عن مخبأ يؤوي عناصر من تنظيم الدولة، وألقت القبض على شخصين من التنظيم الذي تعتبره طالبان عدوا لها.

وأكد بلال كريمي مساعد وكيل وزارة الإعلام الأفغانية وقوع التفجير، وقال إن قوات خاصة تمكنت من القبض على شخصين على خلفية الهجوم، في حين أصيب بعض عناصر حركة طالبان خلال التفجير نفسه.

وفي تصريحات نقلتها وكالة أسوشيتد برس ووسائل إعلام أفغانية، أكد كريمي أنه تم خلال العملية قتل واعتقال اثنين من عناصر تنظيم الدولة.

وكان تنظيم الدولة استهدف قوات الحكومة الأفغانية -التي شكلتها حركة طالبان قبل نحو شهر- في مدينة جلال آباد مركز ولاية ننغرهار (شرق)، مما أسفر عن قتلى وجرحى من الأمنيين والمدنيين.

ولاحقا نفذت قوات طالبان عمليات تمشيط في جلال آباد، واعتقلت أشخاصا قالت إنه يشتبه في وقوفهم وراء تلك الهجمات.

على الصعيد الأمني أيضا، أفادت وسائل إعلام روسية بوقوع حادثة إطلاق نار اليوم الجمعة قرب مقر السفارة الروسية بالعاصمة الأفغانية كابل، مشيرة إلى أنه كان يهدف -على الأرجح- لإبعاد أحد ما عن السفارة.

Primary- Part of the third security district of Charikar city, the capital of Parwan province, has been witnessing clashes for an hour now.

The motive for the conflict and who is behind it is still unclear.

