البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

مزيد من القاذفات الإستراتيجية الأميركية إلى المنطقة ومقاتلات سعودية تحلق معها في تمرين مشترك

قاذفات "بي-52" الإستراتيجية حلقت في تمرين مشترك مع مقاتلات سعودية (الصحافة السعودية)
قاذفات "بي-52" الإستراتيجية حلقت في تمرين مشترك مع مقاتلات سعودية (الصحافة السعودية)
8/1/2021

كشفت وزارة الدفاع السعودية عن أن مقاتلات السعودية من طراز "إف-15" (F-15) أجرت تمرينا مشتركا مع قاذفات أميركية إستراتيجية من طراز "بي-52" (B-52).

وأضافت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن مقاتلات أميركية من طراز "إف-16" شاركت أيضا في التمرين.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الدفاع السعودية على تويتر فيديو تظهر فيه المقاتلات السعودية "إف-15" وهي تحلق إلى جانب عدد من قاذفات "بي-52".

ولم تكشف الوزارة تحديدا المناطق التي جرى في أجوائها التمرين المشترك.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن هذا التمرين يبرز القدرات والإمكانات المشتركة، ويساهم في تحقيق التوافق والتكامل العملياتي، ويعد استمرارا للتعاون المشترك بين القوتين الجويتين، للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وكانت شبكة "فوكس نيوز" (Fox News)‏ الأميركية قالت قبل يومين إن قاذفتين إستراتيجيتين من طراز "بي-52" توجهتا من قاعدة في داكوتا الشمالية إلى منطقة الخليج، وذلك ضمن مهمة جديدة لردع إيران.

وأوضحت الشبكة أن هذه هي المهمة الرابعة من نوعها خلال شهرين لهذه الطائرات.

صواريخ إيرانية

يأتي ذلك بينما بثت وسائل إعلام رسمية إيرانية الجمعة صورا لقاعدة صاروخية تابعة للقوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني على ساحل الخليج خلال زيارة القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي لها، في ظل توتر متصاعد بين طهران وواشنطن.

ونسب الإعلام الرسمي إلى سلامي قوله إن هذه القاعدة -التي تقع تحت الأرض في موقع لم يعلن عنه على ساحل الخليج- تعد "واحدة من قواعد عدة تضم صواريخ إستراتيجية لبحرية الحرس".

وأوضح سلامي أن القواعد الصاروخية التابعة لبحرية الحرس لديها صواريخ يبلغ مداها مئات الكيلومترات، وذات دقة عالية وقدرة تدميرية كبيرة.

اللواء سلامي يزور القاعدة مع قادة بحرية الحرس الثوري (رويترز)

في غضون ذلك، قال مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي في خطاب متلفز الجمعة بمناسبة ذكرى الثورة إن المنظومات الصاروخية الإيرانية دفاعية ومهمة في ردع الأعداء، وأكد أنها "خارج المساومات".

وأضاف خامنئي أن حضور إيران الإقليمي مهم، وسيستمر ويجلب الاستقرار، ويعزز العلاقات مع الأصدقاء، وفق تعبيره.

واتهم الولايات المتحدة بأنها أساس انعدام الاستقرار والأمن في المنطقة، بسبب وجودها العسكري وسياساتها "الاستكبارية".

وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد التوتر خلال الأيام الماضية بين إيران والولايات المتحدة، وتحذيرات متبادلة من التصعيد العسكري خلال الأيام الباقية للرئيس دونالد ترامب في السلطة.

وأعلن الإعلام الإيراني الخميس انطلاق المرحلة الثانية لمناورات التعبئة البحرية للمنطقة الرابعة لبحرية الحرس الثوري في منطقة عسلوية التابعة لمحافظة بوشهر (جنوب) بحضور القائد العام للحرس الثوري حسين سلامي ورئيس بحرية الحرس علي رضا تنكسيري.

وتضم المناورة -التي انطلقت بمناسبة "أسبوع تكريم شهداء المقاومة"- أكثر من 700 قطعة بحرية خفيفة وثقيلة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

قتلى في صفوف النظام بهجوم جديد لتنظيم الدولة شرقي سوريا

تشييع قتلى قوات النظام بعد هجوم تنظيم الدولة على حافلة تقلهم على طريق دير الزور (الصحافة السورية)

كورونا.. 89 مليون إصابة عالميا ورصد السلالة المتحوّرة في 8 ولايات أميركية

بيانات رسمية أكدت أن السلالة الجديدة المتحورة لفيروس كورونا المستجد انتشرت حاليا في 8 ولايات أميركية (رويترز)

إيران تستبعد عملا عسكريا من ترامب وتصعّد: رفع العقوبات أو طرد مفتشي الوكالة الذرية

روانجي توقّع أن يواصل بايدن نفس السياسات الأميركية السابقة تجاه إيران (الأناضول)

مع استحالة عزله أو إقالته أو محاكمته.. ما السيناريو البديل للتعامل مع ترامب؟

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

انتهاك جديد وافقت عليه ولم تقرأه.. واتساب سيحذف حسابك إذا لم تشارك بياناتك مع فيسبوك

تطبيق واتساب يجمع الكثير من البيانات المتعلقة بالحساب مثل: رقم الهاتف وصورة حسابك وأنماط استخدامك (رويترز)

استخدمت فيها الذكاء الاصطناعي.. بالفيديو: مرسيدس تعرض شاشة سياراتها المنافسة لتسلا

ماذا كتب نابليون في وصيته قبل شهر من موته؟

نابليون نفي بعد هزيمته في واترلو عام 1815، وعانى من اعتلال صحته خلال سنواته الأخيرة (مواقع التواصل)

نواب يستعدون لمحاسبة ترامب وحقائق مثيرة تتكشف عن يوم اقتحام الكونغرس

ترامب لا ينوي الاستقالة أو تسليم السلطة إلى نائبه وفقا لما نقله مستشاروه (الأوروبية)