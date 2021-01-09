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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

منذ 150 عاما.. ترامب أول رئيس أميركي لن يحضر حفل تنصيب خلفه

ترامب الرئيس الأول منذ عام 1869 والرابع في تاريخ الولايات المتحدة الذي يرفض حضور تنصيب خلفه (الأوروبية)
ترامب الرئيس الأول منذ عام 1869 والرابع في تاريخ الولايات المتحدة الذي يرفض حضور تنصيب خلفه (الأوروبية)
9/1/2021

أعلن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب أنه لن يحضر مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، ليصبح بذلك الرئيس الرابع في تاريخ الولايات المتحدة الذي يتخذ هذا القرار، والأول منذ 150 عاما.

وكان ثاني رئيس للولايات المتحدة جون آدمز هو أول رئيس لم يحضر مراسم تنصيب خلفه توماس جيفرسون.

وغادر آدمز البيت الأبيض في ساعات الصباح الأولى من يوم 4 مارس/آذار 1801، موعد تنصيب خلفه الرئيس جيفرسون.

وفي عام 1829 لم يحضر الرئيس السادس للولايات المتحدة جون كوينسي آدمز نجل جون آدمز مراسم تنصيب خلفه آندرو جاكسون.

ورفض الرئيس آندرو جونسون حضور مراسم تنصيب الرئيس يوليسيس غرانت عام 1869، بعد أن رفض غرانت ركوب العربة ذاتها التي ستقلهما إلى حفل التنصيب.

وكان جورج واشنطن أول رئيس أميركي يتم تنصيبه في مدينة نيويورك، وفي ولايته الثانية التي بدأت عام 1793 انتظم حفل التنصيب في قاعة الكونغرس. ومع توماس جيفرسون الذي تولى الرئاسة عام 1801 انتقل حفل التنصيب نهائيا إلى العاصمة واشنطن.

ومنذ تنصيب رونالد ريغان عام 1981، أصبح الحفل يقام في الواجهة الغربية لمبنى الكابيتول مقابل نصب واشنطن التذكاري الشهير، وجرت العادة أن يصل الرئيس المنتخب إلى البيت الأبيض ويتوجه إلى القاعة الافتتاحية مصحوبا بالرئيس المغادر، ثم يؤدي اليمين الدستورية.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية

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