لإعداد جدول أعمال المفاوضات.. اجتماع لممثلي الحكومة الأفغانية وطالبان بالدوحة

نقل مراسل الجزيرة في أفغانستان عن مسؤول في فريق المفاوضات الحكومي قوله إن مجموعة العمل التابعة للحكومة وحركة طالبان ستجتمع اليوم في الدوحة، لإعداد جدول أعمال المفاوضات الأفغانية في مرحلتها الثانية.

وأضاف المسؤول أن موضوع وقف إطلاق النار يتصدر أجندة الجولة الثانية من المفاوضات. في المقابل، قال مصدر في حركة طالبان للجزيرة إن مناقشة وقف إطلاق النار أمر مهم، ولكنه سابق لأوانه. كما عبر عن أمله في بناء الثقة المتبادلة بين الطرفين للوصول إلى نتائج تفضي إلى حل الصراع.

ويرى فريق حركة طالبان أن حسم القضايا المتعلقة بشكل النظام السياسي يجب أن يتم أولا قبل مناقشة مقترح الحكومة الأفغانية المتمثل في وقف إطلاق النار.

وكانت الحكومة الأفغانية وحركة طالبان قد وقعتا بداية الشهر الماضي اتفاقا يضع إطارا للقواعد والإجراءات التي يتفاوض عليها الطرفان في المرحلة المقبلة من المفاوضات. وقد رحبت الإدارة الأميركية ممثلة في وزير الخارجية مايك بومبيو والحكومة القطرية بالاتفاق الذي يشكل إنجازا بارزا في مفاوضات السلام الأفغانية.