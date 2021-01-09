كورونا.. 89 مليون إصابة عالميا ورصد السلالة المتحوّرة في 8 ولايات أميركية

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد اليوم السبت في جميع أنحاء العالم إلى 89 مليونا و1553 حالة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبيرغ للأنباء، وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس مليونا و916 ألفا و92 حالة.

وأحصت المملكة المتحدة اليوم نحو 60 ألف إصابة جديدة، مما يرفع حصيلة الإصابات المؤكدة فيها منذ بدء تفشي الوباء إلى أكثر من 3 ملايين، على خلفية انتشار فيروس متحول أسرع انتقالا.

سلالة جديدة

وأظهرت بيانات رسمية أن السلالة الجديدة المتحورة لفيروس كورونا المستجد الأسرع نقلا للعدوى، انتشرت حاليا في 8 ولايات أميركية.

وأظهرت بيانات المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض الجمعة أن تلك السلالة التي تم الإبلاغ عنها لأول مرة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، رصدت في 8 ولايات وكانت كاليفورنيا وفلوريدا الأكثر تضررا، كما رصدت هذه السلالة في كولورادو وتكساس ونيويورك وجورجيا وكونيتيكت وبنسلفانيا، بإجمالي 63 حالة.

وفي أستراليا، قال مسؤولو الصحة اليوم إنهم في حالة تأهب قصوى بعد رصد حالات إصابة بسلالات متحورة شديدة العدوى من فيروس كورونا جرى اكتشافها لأول مرة في بريطانيا وجنوب أفريقيا.

وفرضت مدينة برزبين -عاصمة ولاية كوينزلاند- اليوم قيود إغلاق صارمة تستمر لـ3 أيام، بعد اكتشاف سلالة شديدة العدوى من الفيروس الذي يسبب الإصابة بمرض "كوفيد-19" والتي جرى اكتشافها في بريطانيا.

كما رصدت سيدني -كبرى مدن أستراليا- في أحد فنادقها للحجر الصحي إصابة بالفيروس المتحور الذي اكتُشف في جنوب أفريقيا.

زوجة ماكرون

على صعيد آخر، قالت محطتا "أوروبا 1″ و"فرانس إنفو" الإذاعيتان اليوم إن زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أصيبت بكوفيد-19 في أواخر ديسمبر/كانون الأول لكنها استأنفت أنشطتها العادية، بعد أن جاءت نتيجة فحص ثانٍ سلبية.

وقالت إذاعة "أوروبا 1″، إن الفحوص أثبتت إصابة بريجيت ماكرون يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأضافت أن زوجة الرئيس لم تصب بأعراض شديدة وأجري لها فحصان يومَي 30 و31 من الشهر الماضي وكانت نتيجتهما سلبية.

وأثبتت الفحوص إصابة الرئيس ماكرون نفسه بكوفيد-19 يوم 17 ديسمبر/كانون الأول، وظل في العزل الذاتي حتى خضع في 24 من الشهر الماضي لفحص أظهر أنه لم يعد يعاني من أعراض المرض.

الإقبال على أخذ اللقاحات يتزايد يوميا (غيتي)

جديد اللقاح

وفيما يتعلق باللقاحات، فقد أعلن قصر باكينغهام أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب تلقيا اليوم السبت الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال متحدث إن الملكة -94 عاما- وزوجها -99 عاما- "تلقيا اليوم لقاحهما ضد كوفيد-19″، لينضما بذلك إلى نحو مليون ونصف المليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح في المملكة المتحدة.

وفي سياق متصل، أعلن البابا فرنسيس اليوم في مقابلة مع قناة التلفزيون الإيطالية "كانال 5" أنه سيتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا الأسبوع المقبل، معتبرا أن رفض تلقي اللقاح يعكس "نكرانا انتحاريا".

وقال البابا في المقابلة التي ستبث مساء الأحد ووزعت مقتطفات منها على وسائل الإعلام، "الأسبوع المقبل، سنبدأ بذلك هنا (في الفاتيكان) وقد أخذت موعدا، يجب القيام بذلك".

وفي إيطاليا، تلقى أكثر من نصف مليون شخص التطعيم المضاد لكوفيد-19 في 290 موقعا، معظمها للعاملين في المجال الطبي.

واستخدم إقليم كامبانيا جنوبي البلاد -حيث تقع نابولي- 75% من الجرعات المتاحة، وحوالي 60% ممن تلقوا اللقاح كانوا من النساء.

كوبا وإيران

أما كوبا، فقد قالت إنها وقّعت اتفاقا مع إيران لنقل التكنولوجيا المتعلقة بأكثر لقاحاتها المحتملة المضادة لفيروس كورونا تقدما وإجراء المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية للقاح على البشر في الجمهورية الإسلامية.

ويخضع الحليفان لعقوبات أميركية صارمة تستثني الأدوية، لكنها غالبا ما تمنع شركات الأدوية الأجنبية من التجارة معهما، ويسعى البلدان بالتالي إلى الاعتماد على الذات في ظل معاناة مشتركة من نقص السيولة.

وفي وقت سابق، كانت إيران قد بدأت تجارب إكلينيكية على البشر لأول لقاح محلي مضاد لكوفيد-19 في أواخر الشهر الماضي، في حين أن لدى كوبا حاليا 4 لقاحات محتملة في طور التجارب لكن لم تبدأ تجربة أي منها بعد.

الأردن ولبنان

أعلن في الأردن عن منح لقاح "سينوفارم" (SinoPharm) الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد "ترخيصا طارئا" ليصبح ثاني لقاح تتم إجازته بعد "فايزر-بيونتك" (Pfizer-BioNTech)، وفق ما أكد مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية الرسمية.

وأضاف أن "المؤسسة أجازت المطعوم بعد استكمال الوثائق المطلوبة لغايات الاستخدام الطارئ"، مشيرا إلى أنه "ثاني مطعوم تتم إجازته من قبل المؤسسة لمكافحة فيروس كورونا".

كما أعلن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات عن بدء البرنامج الوطني للتطعيم ضد كورونا صباح الأربعاء المقبل، بوصول أولى كميات اللقاح الصيني اليوم السبت، ولقاح "فايزر-بيونتك" يوم الاثنين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وفرضت السلطات اللبنانية إغلاقا جزئيا في البلاد يستمر حتى مطلع الشهر المقبل، للحد من تفشي كورونا. ويأتي القرار، الذي تُستثنى منه بعض القطاعات، في أعقاب وصول أرقام الإصابات إلى حدود غير مسبوقة وتخطيها عتبة 4 آلاف حالة يوميا.

وانعكس هذا الارتفاع على القطاع الطبي، حيث باتت المستشفيات الحكومية والخاصة غير قادرة على استقبال مصابين جدد، بسبب وصولها إلى طاقتها الاستيعابية القصوى.