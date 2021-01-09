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سياسة|هند

حريق بمستشفى هندي يخلف 10 قتلى من الأطفال حديثي الولادة

تم إنقاذ 7 من بين 17 طفلا كانوا في وحدة رعاية حديثي الولادة المرضى (وكالة الأنباء الأوروبية)
تم إنقاذ 7 من بين 17 طفلا كانوا في وحدة رعاية حديثي الولادة المرضى (وكالة الأنباء الأوروبية)
9/1/2021

قال طبيب هندي إن 10 من الأطفال حديثي الولادة لقوا حتفهم اليوم السبت في حريق هائل اندلع في مستشفى بولاية مهاراشترا -أغنى الولايات الهندية- في وقت أمر فيه رئيس وزراء الولاية بالتحقيق في الحادث.

وقال طبيب بالمستشفى العام في منطقة بهاندارا في الولاية الواقعة غربي البلاد، إن الحريق اندلع عند الثانية صباحا بالتوقيت المحلي، وجرى إنقاذ 7 من بين 17 طفلا كانوا في وحدة رعاية حديثي الولادة المرضى.

من جهته، كتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على تويتر أن ما حدث مأساة موجعة للقلب "حيث فقدنا أرواحا صغيرة ثمينة"، وتقدم بالتعازي لجميع أسر الضحايا، داعيا للمصابين بالتعافي في أقرب وقت.

وفي سياق متصل، قال وزير الصحة بالولاية إن الوفيات وقعت بسبب الاختناق، وأوضحت التقارير الأولية أن الحريق ربما يكون قد اندلع بفعل ماس كهربائي في إحدى الحضانات.

وقد عبر مسؤولون سياسيون كبار عن حزنهم لهذه الخسائر في الأرواح من بينهم زعيم المعارضة راهول غاندي.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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