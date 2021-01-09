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نقل جوي|سياسة|إندونيسيا

تحطم طائرة إندونيسية تقل 62 شخصا

أجهزة الإغاثة نشرت فرقا وسفنا في الموقع الذي يرجح أن تكون الطائرة تحطمت فيه (غيتي)
أجهزة الإغاثة نشرت فرقا وسفنا في الموقع الذي يرجح أن تكون الطائرة تحطمت فيه (غيتي)
9/1/2021-|آخر تحديث: 9/1/202110:25 PM (مكة المكرمة)

تحطمت طائرة تابعة لشركة "سريويجايا إير" (Sriwijaya Air) الإندونيسية في البحر اليوم السبت، وذلك بعد دقائق من إقلاعها من العاصمة جاكرتا في رحلة محلية على متنها 62 فردا.

واختفت طائرة بوينغ "737-500" من شاشات الرادار بعد دقائق من إقلاعها بعد الساعة 2.30 مساء بالتوقيت المحلي، متجهة إلى مدينة بونتياناك عاصمة إقليم كاليمنتان.

وقال وزير النقل الإندونيسي بودي كاريا، إن 62 فردا كانوا على متن الرحلة "إس.جيه 182" (SJ182)، بينهم 12 طفلا.

ونقل موقع "ديتيك دوت كوم" عنه قوله، إن الطائرة تحطمت على بعد زهاء 20 كيلومترا من المطار.

وذكرت لجنة سلامة النقل في إندونيسيا، أن كل من كانوا على متن الطائرة إندونيسيون.

وقال مسؤول بسلاح البحرية، إن السلطات حددت موقع الطائرة المفقودة وإنها أرسلت سفنا إلى الموقع، لكنها لم تحدد ما إذا كان أي فرد من الركاب قد نجا.

وذكرت شركة الطيران الإندونيسية "سريويجايا إير" أنها ما زالت تجمع معلومات أكثر تفصيلا عن الرحلة الجوية، قبل أن يتسنى لها إصدار أي بيان.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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