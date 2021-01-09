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سياسة|قطر

بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة.. وصول أول قطري للسعودية عبر المعبر الحدودي

9/1/2021

أعادت السعودية فتح معبر سلوى-أبو سمرة الحدودي مع قطر صباح اليوم السبت بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من قطع العلاقة بين البلدين.

وكان مكتب الاتصال الحكومي القطري أعلن أن فتح الحدود البرية والجوية والبحرية مع السعودية سيخضع للإجراءات الاحترازية المعمول بها في دولة قطر في ظل تفشي جائحة كورونا.

وبثت القناة الإخبارية السعودية على حسابها في تويتر فيديو لوصول أول قطري قادم عبر منفذ سلوى البري وسط إجراءات ترحيبية من السلطات السعودية.

وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات مع قطر في يونيو/حزيران 2017، وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنعت التعاملات التجارية معها، وأوقفت دخول القطريين إلى أراضيها.

وحصلت مصالحة بين الدول الأربع وقطر في قمة لمجلس التعاون الخليجي عقدت الثلاثاء الماضي في مدينة العلا السعودية، وأعلنت الدول الأربع رفع القيود.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات

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