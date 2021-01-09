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الرئيس الجزائري يقيل وزير النقل ومسؤولين بالخطوط الجوية

لزهر هاني أقيل على خلفية استيراد لوازم خاصة بالخطوط الجوية الجزائرية (ويكيبيديا)
لزهر هاني أقيل على خلفية استيراد لوازم خاصة بالخطوط الجوية الجزائرية (ويكيبيديا)
9/1/2021

أقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، عددا من المسؤولين بينهم وزير النقل لزهر هاني، على خلفية استيراد لوازم خاصة بالخطوط الجوية الجزائرية.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية أن تبون أعفى وزير النقل هاني، والرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية بخوش علاش، ومسؤول خدمات الإطعام بالشركة لعماري منير كمال من مناصبهم.

كما أشار بيان الرئاسة الجزائرية إلى تكليف وزير الأشغال العمومية، فاروق شيعلي، بمهام وزير النقل بالنيابة.

وأضاف البيان أن هذا القرار جاء بعد استيراد الشركة لوازم خدمات الإطعام دون الأخذ بالاعتبار الظرف الاقتصادي الوطني، والتوجيهات المالية الرامية إلى تكريس تسيير عقلاني للعملة الصعبة (احتياطات النقد) وإيلاء الأولوية للإنتاج الوطني.

وتسعى الجزائر منذ سنوات لكبح فاتورة الواردات حفاظا على احتياطات النقد الأجنبي المتهاوية منذ الأزمة النفطية عام 2014.

وتبلغ احتياطات النقد الأجنبي لدى الجزائر نحو 50 مليار دولار، بعدما كانت 194 مليار دولار عام 2014.

يذكر أن الخطوط الجزائرية تعاني مصاعب مالية منذ سنوات وسط دعوات لتقليل تعداد موظفيها الذي يقارب 10 آلاف، وهو يفوق، حسب خبراء، طاقتها المالية قياسا بأسطولها (56 طائرة).

المصدر : وكالات

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