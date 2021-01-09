البث الحي
سياسة|إسبانيا

إغلاق مطار مدريد وشلل بالطرقات.. إسبانيا تشهد أكبر عاصفة ثلجية في القرن الحالي

الثلوج عرقلت أكثر من 400 طريق للسيارات (رويترز)
الثلوج عرقلت أكثر من 400 طريق للسيارات (رويترز)
9/1/2021

أصيب مطار باراخاس مدريد الدولي في العاصمة الإسبانية بحالة شلل تام، وأغلِقت كثير من الطرقات، بسبب أكبر عاصفة ثلجية تشهدها إسبانيا في القرن الـ21.

وقد اضطرت سلطات المطار إلى تحويل جميع الرحلات الجوية بسبب التساقط الكثيف للثلوج وانخفاض مستوى الرؤية بفعل العاصفة فيلومينا التي تضرب العاصمة الإسبانية.

وأعلنت بلدية مدريد إغلاق الحدائق العامة، وطلبت من السكان عدم الخروج إلى الشارع، وعدم قيادة السيارات إلا للضرورة القصوى.

وحوصر آلاف السائقين الإسبان في سياراتهم أمس الجمعة وسط إغلاق ما يربو على 400 طريق عرقلت فيها الثلوج سير السيارات.

وواجهت مدريد و8 أقاليم أشد تحذير من الطقس للمرة الأولى منذ إنشاء نظام التحذير عام 2007.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الحكومية إنها سجلت درجة حرارة منخفضة قياسية بلغت 35.6 درجة مئوية تحت الصفر في شمال إسبانيا.

المصدر : الجزيرة + رويترز

حول هذه القصة

مناطق عدة شمال الجزائر تكتسي بالثلوج

شهدت عدة مناطق في شمال الجزائر سقوطا كثيفا للثلوج، وتعتبر منطقة الشرِيعة في ولاية البليدة (جنوبي الجزائر العاصمة)، من بين المناطق المعتادة على الثلوج خلال فصل الشتاء.

المزيد من سياسة

قتلى في صفوف النظام بهجوم جديد لتنظيم الدولة شرقي سوريا

تشييع قتلى قوات النظام بعد هجوم تنظيم الدولة على حافلة تقلهم على طريق دير الزور (الصحافة السورية)

كورونا.. 89 مليون إصابة عالميا ورصد السلالة المتحوّرة في 8 ولايات أميركية

بيانات رسمية أكدت أن السلالة الجديدة المتحورة لفيروس كورونا المستجد انتشرت حاليا في 8 ولايات أميركية (رويترز)

إيران تستبعد عملا عسكريا من ترامب وتصعّد: رفع العقوبات أو طرد مفتشي الوكالة الذرية

روانجي توقّع أن يواصل بايدن نفس السياسات الأميركية السابقة تجاه إيران (الأناضول)

مع استحالة عزله أو إقالته أو محاكمته.. ما السيناريو البديل للتعامل مع ترامب؟

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

انتهاك جديد وافقت عليه ولم تقرأه.. واتساب سيحذف حسابك إذا لم تشارك بياناتك مع فيسبوك

تطبيق واتساب يجمع الكثير من البيانات المتعلقة بالحساب مثل: رقم الهاتف وصورة حسابك وأنماط استخدامك (رويترز)

استخدمت فيها الذكاء الاصطناعي.. بالفيديو: مرسيدس تعرض شاشة سياراتها المنافسة لتسلا

ماذا كتب نابليون في وصيته قبل شهر من موته؟

نابليون نفي بعد هزيمته في واترلو عام 1815، وعانى من اعتلال صحته خلال سنواته الأخيرة (مواقع التواصل)

نواب يستعدون لمحاسبة ترامب وحقائق مثيرة تتكشف عن يوم اقتحام الكونغرس

ترامب لا ينوي الاستقالة أو تسليم السلطة إلى نائبه وفقا لما نقله مستشاروه (الأوروبية)