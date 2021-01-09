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سياسة|إثيوبيا

رغم الخلافات مع جيرانها.. إثيوبيا تضع حجر الأساس لسد جديد في إقليم أمهرة

كلفة بناء السد الجديد بإقليم أمهرة تبلغ نحو 125 مليون دولار (مواقع التواصل)
كلفة بناء السد الجديد بإقليم أمهرة تبلغ نحو 125 مليون دولار (مواقع التواصل)
9/1/2021

وضع وزير المياه الإثيوبي سلشي بقلي ورئيس إقليم أمهرة أغانجه تشاغر، اليوم السبت، حجر الأساس لسد جديد بتكلفة مالية قدرها 125 مليون دولار.

ووفقا لهيئة الإذاعة الإثيوبية فإن سد "أجما شاشا" يقع في منطقة شمال شوا بإقليم أمهرة، وتبلغ طاقته التخزينية 55 مليون متر مكعب من المياه، كما يبلغ ارتفاعه 45.5 مترا بطول 371 مترا.

وتقوم شركة الهندسة المدنية الصينية (CCEC) بالتعاون مع مؤسسة أعمال المياه والبناء التابعة لإقليم أمهرة بتشييد هذا المشروع.

ومن المتوقع أن يكتمل بناء السد في غضون 3 سنوات بتكلفة مالية تقدر بـ5 مليارات بر إثيوبي (أي نحو 125 مليون دولار)، وسيكون هناك تطوير لـ7 آلاف هكتار من الأراضي في الإقليم الذي ينبع منه نهر النيل، وستستفيد منها أكثر من 28 ألف أسرة.

شركة صينية تقوم بتشييد هذا المشروع (مواقع التواصل)

اعتراض سوداني

وفي السياق، قال وزير الري السوداني ياسر عباس إن إثيوبيا أقحمت اتفاق تقاسم المياه بوصفه مسألة أساسية في مفاوضات سد النهضة، مشيرا إلى اعتراض بلاده بشدة على ذلك، باعتبار أن ملف السد لا علاقة له بتقاسم المياه.

وجدّد عباس تحذيره إثيوبيا من الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق مسبق، مشيرا إلى التأثير السلبي الذي لحق بالسودان عندما أجرت إثيوبيا عملية الملء الأولى في يوليو/تموز الماضي بشكل أحادي، مما أدى إلى خروج بعض محطات مياه الشرب من الخدمة، وذلك بسبب عدم تبادل المعلومات.

وأضاف عباس، في حديث إذاعي، أن مصر وإثيوبيا تعارضان رؤية السودان في إعطاء دور كبير لخبراء الاتحاد الأفريقي والمراقبين الدوليين رغم فشل المفاوضات الثلاثية في المرحلة الماضية.

يذكر أن آخر السدود الجديدة التي دشّنتها إثيوبيا مشروع كويشا للطاقة الكهرومائية، وله قدرة توليد تبلغ 2160 ميغاواتًا، والمشروع قيد التنفيذ في كويشا بإقليم شعوب جنوب إثيوبيا المحاذي لكينيا.

المصدر : الجزيرة

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