قاض اتحادي يجهض محاولات إدارة ترامب الأخيرة لتعديل نظام اللجوء

منع قاض اتحادي في ولاية كاليفورنيا إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب أمس الجمعة من تنفيذ قرار جديد كان من شأنه أن يغير شكل نظام اللجوء الأميركي، ويضع قيودا على الأحقية في اللجوء بالنسبة للمهاجرين الباحثين عن ملاذ في الولايات المتحدة.

ويعد الأمر القضائي تقويضا لمساع تبذلها إدارة ترامب في أيامها الأخيرة لترسيخ سياساتها المتشددة إزاء الهجرة إلى الولايات المتحدة، وذلك قبل تولي الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأصدر قاضي المنطقة الشمالية في كاليفورنيا جيمس دوناتو أمرا قضائيا سعت وراءه جماعتان للدفاع عن حقوق المهاجرين، لمنع تنفيذ القرار الذي أصدرته إدارة ترامب في 11 ديسمبر/كانون الأول وكان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين.

وسعت الجماعتان لمنع تنفيذ القرار على أساس أنه صادر عن تشاد وولف القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي، والذي لم يعد تعيينه في المنصب قانونيا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، كان قاض في بروكلين قد منع للسبب نفسه، محاولة إدارة ترامب إنهاء برنامج العمل المؤجل للوافدين الأطفال، وهو البرنامج الذي يحمي بعض المهاجرين من الترحيل.

وسحب ترامب ترشيح وولف للمنصب يوم الخميس، بعد أن دان الأخير أعمال الشغب التي ارتكبها مؤيدو ترامب داخل مبنى الكونغرس في العاصمة واشنطن، وقال إنه "يدعم انتقالا منظما للسلطة إلى بايدن".

وكان من شأن القرار الأخير أن يقطع طريق اللجوء على المهاجرين الذين يصلون إلى الحدود الأميركية المكسيكية، من خلال سلسلة من التغييرات في معايير الأحقية في اللجوء، حسبما قال خبراء وجماعات حقوقية.