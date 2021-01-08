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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

وصفته بالرئيس غير المستقر.. بيلوسي تتلقى تطمينات من الجيش لمنع ترامب من القيام بأعمال عسكرية عدائية أو ضربة نووية

بيلوسي: إذا لم يترك ترامب منصبه قريبا فإن الكونغرس سيعمل على ذلك (الفرنسية)
بيلوسي: إذا لم يترك ترامب منصبه قريبا فإن الكونغرس سيعمل على ذلك (الفرنسية)
8/1/2021-|آخر تحديث: 9/1/202106:25 AM (مكة المكرمة)

قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنها تلقت تطمينات بألا يقوم الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بأي أعمال عدائية، في حين يتوقع أن يطرح الديمقراطيون قضية مساءلة ترامب الاثنين بسبب أحداث الكونغرس.

وأشارت بيلوسي إلى أنها تحدثت مع رئيس الأركان المشتركة مارك ميلي بشأن ما سمتها الاحتياطات المتاحة لمنع ترامب من القيام بأعمال عدائية أو إصدار أمر بشن ضربة نووية.

وفي رسالة إلى الأعضاء الديمقراطيين في المجلس أضافت بيلوسي أن من الواجب حماية الشعب الأميركي مما سمته هجوم ترامب غير المتوازن على أميركا وديمقراطيتها، واصفة إياه بالرئيس غير المستقر.

وقالت بيلوسي إن ترامب إذا لم يترك منصبه قريبا فإن الكونغرس سيعمل على ذلك، مشيرة إلى أنها لم تتلق بعد ردا من مايك بنس نائب الرئيس بشأن تفعيل التعديل الـ25 من الدستور.

بدوره، قال متحدث باسم الجيش الأميركي إن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي أجاب عن أسئلة رئيسة مجلس النواب بشأن سلطة القيادة النووية.

ترامب يرفض حضور التنصيب

في الأثناء، نقلت شبكة "سي إن إن" (CNN) عن مستشارين في البيت الأبيض قولهم إن الرئيس ترامب لا يفكر أبدا في الاستقالة، ولا يعتقد أنه ارتكب أي خطأ.

وكان ترامب قد قال في تغريدة إنه لن يحضر مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في الـ20 من الشهر الجاري.

كما قال ترامب في تغريدة سابقة إن عشرات الملايين من الأميركيين الذين صوتوا له ولأميركا أولا ولشعار "اجعلوا أميركا عظيمة مجددا" سيكون لهم صوت هائل في المستقبل.

وأضاف أنه لن يتم التقليل من احترامهم أو معاملتهم على نحو غير عادل بأي شكل من الأشكال.

ومع تصاعد الدعوات للإطاحة به أول أمس الخميس وتلويح كبار موظفيه بالاستقالة من الإدارة نشر ترامب مقطع فيديو ندد فيه بالعنف الذي أودى بحياة 5 أشخاص.

وظهر الرئيس الجمهوري في مقطع الفيديو أقرب من أي وقت مضى من الاعتراف بخسارته الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وبنبرة تصالحية، واعدا بضمان انتقال سلس إلى "إدارة جديدة".

ومن المقرر أن يؤدي الرئيس الديمقراطي المنتخب بايدن اليمين يوم 20 يناير/كانون الثاني الجاري.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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المصير.. وصمة العزل تلاحق ترامب

يواجه الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب عددا متزايدا من الدعوات لعزله من منصبه قبل انقضاء الأيام المتبقية من ولايته بموجب التعديل الـ25 في الدستور الأميركي.

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