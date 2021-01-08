كورونا.. 4 آلاف وفاة في يوم واحد بأميركا وطوارئ في لندن وتوجس اليابانيين من اللقاحات يهدد حملة التطعيمات

قالت وكالة أسوشيتد برس، إن الولايات المتحدة الأميركية سجلت اليوم الجمعة 4 آلاف وفاة في يوم واحد جراء كورونا، في حصيلة قياسية منذ تفشي الفيروس.

وكانت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبيرغ للأنباء كشفت عن زيادة حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة بنسبة 1.3% حتى الساعة 7.24 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة نيويورك، بالمقارنة مع الفترة الزمنية نفسها قبل 24 ساعة، لتصل إلى 21.6 مليون إصابة.

وأفادت البيانات بأن زيادة حالات الإصابة على مستوى الولايات المتحدة كانت أعلى من متوسط الزيادة اليومية والبالغ 1.1% على مدار الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أعلى رقم من حيث الإصابات المؤكدة بعدد 2.58 مليون إصابة، بزيادة بلغت 1.6%، مقارنة بالفترة نفسها من اليوم السابق عليه.

كما سجلت كاليفورنيا العدد الأكبر للوفيات في الـ24 ساعة الماضية، بوفاة 487 شخصا بالفيروس.

طوارئ في لندن

وفي بريطانيا، أعلن صديق خان عمدة العاصمة لندن، عن فرض حالة طوارئ بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، بما يهدد باكتظاظ المستشفيات في المدينة.

وقال العمدة إن "الوضع في لندن بلغ مرحلة حرجة مع خروج الفيروس عن السيطرة، حيث تطال العدوى ألفا من بين كل 100 ألف من سكان العاصمة".

وتواجه المملكة المتحدة موجة شرسة من انتشار فيروس كورونا، وقال مكتب الإحصاءات الوطنية بالمملكة المتحدة اليوم الجمعة إن ما يزيد على 1.1 مليون نسمة أصيبوا بكورونا في الأسبوع الماضي، أي ما يعادل إصابة واحدة بين كل 50 فردا في البلاد، في حين ترتفع النسبة إلى واحد بين كل 30 في العاصمة لندن مع انتشار سلالة متحورة جديدة سريعة العدوى.

وقال المكتب "شهدت لندن وشرق إنجلترا والجنوب الشرقي أعلى نسبة من الحالات الإيجابية التي تتطابق مع السلالة الجديدة من الفيروس".

وحتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 88 مليونا و333 ألفا، توفي منهم أكثر من مليون و903 آلاف، وتعافى ما يزيد على 63 مليونا و430 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر" (worldometer)، المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.

اتفاق قياسي بين فايزر وأوروبا

وفي بروكسل، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الجمعة، إن "الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق مع شركتي شركة "فايزر" (Pfizer) الأميركية وشريكتها "بيونتك" (BioNTech) الألمانية، للحصول على 300 مليون جرعة إضافية من لقاحهما ضد كورونا"، وذلك في خطوة تمنح التكتل الأوروبي قرابة نصف إنتاج الشركتين العالمي في 2021.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحفي، إنه "سيتم توفير 75 مليون جرعة في الربع الثاني من العام الجاري (2021)، والبقية خلال الربعين الثالث والرابع من العام نفسه".

وبناء على العقد الجديد، سيتمكن الاتحاد الأوروبي من شراء 200 مليون جرعة مع إمكانية إضافة 100 مليون جرعة أخرى، بإجمالي 300 مليون جرعة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على شراء 300 مليون جرعة من اللقاح ذاته، ليرتفع الإجمالي إلى 600 مليون جرعة.

وعلى صعيد متصل، قالت شركة فايزر إن دراسة مخبرية أجرتها الشركة أظهرت أن اللقاح الذي طوّرته بالتعاون مع شركة بيونتك الألمانية، يبدو فعالا ضد السلالة المتحورة من فيروس كورونا المكتشفة في بريطانيا وجنوب أفريقيا

وأظهرت الدراسة التي أُجريت على أشخاص تلقوا اللقاح وراجعها علماء الشركة والقسم الطبي بجامعة تكساس، أن اللقاح كان فعالا في تحييد الفيروس.

وقال أحد كبار علماء اللقاحات الفيروسية في شركة فايزر، إنه "من المشجع أن اللقاح يبدو فعالاً ضد الطفرة، بالإضافة إلى 15 طفرة أخرى سبق أن أجرت عليها الشركة اختبارات".

شي جيا جوانغ.. بؤرة جديدة في الصين

وفي الصين، أعلنت السلطات الصحية مدينةَ شي جيا جوانغ عاصمةَ إقليم خبي (Hebei) منطقةً مغلقة، بعد تشخيص أكثر من 100 إصابة بفيروس كورونا فيها، وهي أعلى نسبة تسجلها الصين منذ 5 أشهر.

وشمل الإغلاق المدارس، والمجمعات السكنية، بالإضافة إلى حظر التجمعات في المدينة، وإيقاف السفر من المدينة وإليها، وتعليق خدمة البريد لمدة 3 أيام.

وكانت السلطات قد منعت سكان المدينة من المغادرة يوم أمس الخميس في محاولة منها للحد من تفشي الفيروس، كما قامت بإنشاء 5 آلاف مركز اختبار جماعي لاحتواء الزيادة في عدد الحالات.

التوجس من اللقاحات في اليابان

وفي اليابان، حذّر خبراء من أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في اليابان، التي لن تبدأ قبل عدة أسابيع يمكن أن تتباطأ أكثر نتيجة توجس اليابانيين من اللقاحات منذ زمن قديم.

وفي حين تلقى ملايين الناس بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة التطعيم، لم ترخص اليابان بعد استعمال أي من اللقاحات، ويأمل رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا في أن تبدأ حملة التطعيم اعتبارا من نهاية فبراير/شباط المقبل ويرغب في تلقي اللقاح ليكون قدوة.

ورفع كثير من القضايا ضد الحكومة اليابانية منذ السبعينيات على خلفية الآثار الجانبية التي تُعزى لعدة لقاحات، ومن بينها اللقاح ضد الجدري.

وعبّر 60% فقط من اليابانيين عن استعدادهم للتطعيم، وفق دراسة أجرتها مؤسسة "إبسوس" في ديسمبر/كانون الأول لصالح المنتدى الاقتصادي العالمي، مقابل 80% في الصين و77% بالمملكة المتحدة و75% في كوريا الجنوبية و69% بالولايات المتحدة.

ووفق استطلاع آخر أجراه تلفزيون "إن إتش كيه" (NHK)، أظهر نصف سكان اليابان فقط استعدادا للتطعيم.

ولا تزال اليابان بمنأى نسبيا عن الجائحة (أقل من 3900 وفاة) لكن عدد الإصابات تزايد بشكل حاد في الأيام الأخيرة، ما أجبر الحكومة على إعلان حال الطوارئ في طوكيو ومحيطها.

آلاف الإصابات في الجيش الإسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة، أن 1149 من أفراده مصابون بكورونا، في حين سجلت وزارة الصحة 7597 إصابة جديدة بالفيروس.

وقال الجيش في بيان، إن 1149 جنديا مصابون بالفيروس، كما أن هناك أكثر من 11 ألف فرد يخضعون للحجر الصحي المنزلي.

وأشار البيان، إلى أن 25 ألفا و685 جنديا تلقوا حتى الجمعة، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أنها سجلت 7597 إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومساء الأربعاء، فرضت إسرائيل إغلاقا شاملا ومشددا يستمر لأسبوعين، في ظل تصاعد معدل الإصابات بالفيروس لمستويات غير مسبوقة منذ أكثر من 3 أشهر.