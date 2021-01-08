كورونا.. وفيات قياسية بأميركا ودراسة تؤكد أن لقاح فايزر يحمي من سلالتين جديدتين للفيروس

سجلت الولايات المتحدة حصيلة وفيات قياسية، واستمر تفشي الوباء بنسق مرتفع في أوروبا. وفي البرازيل تجاوز عدد الضحايا 200 ألف، في حين أفادت دراسة بأن لقاح "فايزر-بيونتك" (Pfizer-BioNTech) الأميركي الألماني يمكن أن يحمي من الفيروس المتحور.

فحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز فجر اليوم الجمعة، توفي خلال الساعات الـ 24 الأخيرة نحو 4 آلاف شخص، مما يرفع الإجمالي إلى 374 ألف وفاة.

وفي نفس الفترة، تم إحصاء 265 ألف إصابة جديدة بالفيروس، مما يرفع المجموع إلى أكثر من 22 مليونا و132 ألف إصابة.

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن ولاية كاليفورنيا -الأكثر تضررا من الوباء- سجلت أمس حصيلة وفيات قياسية بلغت 1042 وفاة.

ومع تفشي الوباء بوتيرة متسارعة رغم كل التدابير الاحترازية وانطلاق حملات التطعيم ضد الفيروس، يواجه النظام الصحي بالولايات المتحدة خطر الانهيار. فوفقا لوزارة الصحة، بلغت نسبة امتلاء المستشفيات في عموم البلاد حدودا مقلقة مع وصول القدرة الاستيعابية لغرف العناية المشددة إلى 85%.

وإلى أميركا الجنوبية، حيث تجاوز عدد الوفيات في البرازيل 200 ألف بعد تسجيل أكثير من 1500 حالة إضافية، مع تسجيل إصابات يومية قياسية جديدة تبلغ حوالي 88 ألفا ليتخطى العدد الإجمالي 8 ملايين إصابة. علما بأن هذا البلد يحتل الترتيب الثالث عالميا من حيث الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

الحصيلة أوروبا

وفي أوروبا، التي تشهد دول فيها قيودا مشددة تشمل الإغلاق التام، سجلت اليوم نحو 32 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا، وما يقرب من 1200 وفاة إضافية.

وفي فرنسا -التي سجلت في الساعات الـ 24 الماضية أكثر من 21 ألف إصابة و277 وفاة إضافية- حذر رئيس الحكومة جان كاستكس من تدهور الوضع الصحي، معترفا بأنه أصبح أكثر هشاشة الأسابيع الأخيرة.

كما أعلن كاستكس أن الحدود مع بريطانيا ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر، وذلك لمنع انتشار الفيروس المتحور بعد رصد 22 إصابة بسلالتي كورونا الجديدتين اللتين اكتشفتا في بريطانيا وجنوب أفريقيا مؤخرا.

وفي إيطاليا، سجلت في نفس الفترة 18 ألف إصابة جديدة، و414 وفاة إضافية.

وفي بريطانيا، التي تشهد إغلاقا تاما وسط تفش لسلالة جديدة من الفيروس يعتقد أنها أسرع انتشارا، سجلت 52 ألف إصابة أخرى بكورونا، ونحو 1200 وفاة إضافية، وبذلك تسجل البلاد خلال أسبوع 400 ألف إصابة ونحو 5 آلاف حالة وفاة جراء كورونا.

كما يتواصل انتشار الفيروس بوتيرة عالية في روسيا ودول أخرى بقارة أوروبا التي سجلت حتى الآن ما يقرب من 28 مليون إصابة و603 آلاف وفاة بالفيروس.

تطورات أخرى

وفي آسيا، سجلت الصين اليوم 53 إصابة جديدة بالفيروس معظمها في إقليم خه بي، وكان رئيس الوزراء الياباني يوشيهيديه سوغا أعلن أمس حالة الطوارئ في طوكيو وثلاث محافظات مجاورة لها، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى مستويات قياسية.

ومازلنا في آسيا، حيث تواصل دول مثل كوريا الجنوبية وتايلند تشديد القيود لاحتواء تفشي الوباء.

كما شددت إسرائيل اليوم إجراءات العزل العام سعيا لكبح الزيادة الكبيرة في الإصابات، والتي ارتفعت إلى نحو 4 آلاف إصابة يوميا، في وقت تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن يكون كل البالغين الإسرائيليين قادرين على الحصول على اللقاح بنهاية مارس/آذار.

من جهة أخرى، قلصت أستراليا إلى النصف عدد المسافرين القادمين إليها لاحتواء انتشار السلالة الجديدة من كورونا التي اكتشفت في بريطانيا.

عربيا، سجلت الإمارات أمس إصابات قياسية قرب 3 آلاف إصابة جديدة، في حين ذكر المكتب الإعلامي في أبو ظبي أن الإمارة بدأت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح الروسي "سبوتنيك في" (Sputnik V).

من جهتها، سجلت تونس أمس نحو 2400 إصابة جديدة بالفيروس و48 وفاة إضافية، في حين استمر المنحى التنازلي للإصابات في المغرب.

مقيم بدار رعاية في مدينة غوتنبرغ بالسويد يتلقى جرعة من لقاح فايزر (غيتي)

"فايزر" والفيروس المتحور

في الأثناء، نقلت رويترز عن "فايزر" الأميركية قولها إن دراسة مخبرية أجرتها الشركة أظهرت أن اللقاح الذي طورته بالتعاون مع شركة بيونتك الألمانية يبدو فعالا ضد طفرات فيروس كورونا الجديدة المكتشفة في بريطانيا وجنوب أفريقيا.

وأظهرت الدراسة -التي أُجريت على أشخاص تلقوا اللقاح، وراجعها علماء الشركة والقسم الطبي بجامعة تكساس- أن اللقاح كان فعالا في تحييد الفيروس.

وقال فيل دورميتزر، أحد كبار علماء اللقاحات الفيروسية في شركة فايزر، إن من المشجع أن اللقاح يبدو فعالا ضد الطفرة الجديدة، بالإضافة إلى 15 طفرة أخرى سبق وأن أجرت عليها الشركة اختبارات.

وعلى صعيد اللقاحات أيضا، قالت منظمة الصحة العالمية أمس إن الدول الأكثر فقرا ستبدأ تلقي أولى اللّقاحات ضد كورونا بين نهاية يناير/كانون الثاني الجاري ومنتصف فبراير/شباط.

وقالت مسؤولة اللقاحات في المنظمة إن برنامج "كوفاكس" أبرم اتفاقات لشراء ملياري لقاح، على أن تبدأ أولى الجرعات في الوصول خلال الأسابيع المقبلة.

ويهدف برنامج كوفاكس الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية بدعم من "التحالف من أجل اللقاحات" إلى المساعدة في ضمان الحصول العادل على اللقاحات ضد كورونا.