قرقاش: فتح الأجواء والمعابر مع قطر غدا السبت ولكن عودة العلاقات كاملة ستستغرق وقتا

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش إن إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر ستتم اعتبارا من غد السبت، لكنه ذكر أن عودة العلاقات كاملة ستستغرق وقتا.

وكان قرقاش قال أمس إنه تم تجاوز الأهم، وأن هناك ارتياحا إقليميا وعالميا لإنهاء الأزمة التي يُنظر إليها على أنها خلاف في البيت الواحد.

من جهة ثانية، نقلت شبكة "سي بي إس" (CBS) الأميركية عن قرقاش قوله إن إعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع قطر ستستغرق وقتا، وإنها تعتمد على كيفية تعامل الدوحة مستقبلا مع كل من إيران وتركيا وما وصفها بالجماعات الإسلامية المتطرفة.

وتعقيبا على تصريحات قرقاش، قال مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية أحمد بن سعيد الرميحي، إن المحاولات الهامشية لتعكير صفو الأجواء الإيجابية للمصالحة الخليجية متوقعة.

وأضاف الرميحي أن هذه التصريحات لا تليق بمستوى الجهود التي بذلت لتحقيق المصالحة.