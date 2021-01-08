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سياسة|فرنسا

وزير الخارجية التركي يقول إن بلاده وفرنسا تعملان على خارطة طريق لتحسين العلاقات

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال إن فرنسا تعارض كل شيء تقوم به تركيا (رويترز)
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال إن فرنسا تعارض كل شيء تقوم به تركيا (رويترز)
8/1/2021

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أمس الخميس، إن تركيا وفرنسا تعملان على خارطة طريق لتطبيع العلاقات، مضيفا أن أنقرة مستعدة لتحسين الروابط مع شريكتها في حلف شمال الأطلسي، إذا أبدت باريس الرغبة نفسها.

وتبادل البلدان الاتهامات مرارا إزاء سياساتهما تجاه سوريا وليبيا وشرق البحر المتوسط وإقليم ناغورني قره باغ، وأيضا بسبب نشر رسوم كاريكاتيرية مسيئة للإسلام، كما قادت باريس حملة لفرض عقوبات أوروبية على تركيا.

وقال جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي، مع نظيره البرتغالي أوغوستو سانتوس سيلفا في لشبونة، إن التوتر الحالي بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي ناجم عن معارضة باريس الشديدة لتركيا، منذ حملة أنقرة العسكرية على وحدات حماية الشعب الكردية السورية (شمال شرق) سوريا عام 2019.

وقال جاويش أوغلو "لا تقف تركيا موقف المعارضة التامة مع فرنسا؛ إلا أن فرنسا تعارض تركيا بشكل تام منذ عملية نبع السلام".

وأضاف "في نهاية الأمر، أجرينا محادثة هاتفية بناءة مع نظيري الفرنسي جان إيف لودريان، واتفقنا على ضرورة العمل على خارطة طريق لتطبيع العلاقات"، واصفا الاتصال بأنه "كان مثمرا للغاية".

وتابع الوزير التركي "عملنا على الخروج بخطة عمل أو خارطة طريق لتطبيع العلاقات، وكان الأمر يسيرا على نحو جيد.. وإذا كانت فرنسا صادقة، فإن تركيا مستعدة لتطبيع العلاقات مع فرنسا أيضا".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعد الشهر الماضي إجراءات عقابية تتعلق بنزاع تركيا مع اليونان وقبرص، عضوي التكتل، بشأن الأحقية في موارد الطاقة بمنطقة شرق البحر المتوسط؛ لكنه قرر تأجيل الإجراءات حتى مارس/آذار رغم ضغط فرنسي لفرض عقوبات على أنقرة.

المصدر : وكالات

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